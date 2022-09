Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Španielskom 3:0

Na snímke vzadu smečuje Karolína Fričová (Slovensko), vpredu zľava Maria Schlegel Moseguiová, Lucia Varela Gomezová (obe Španielsko) v zápase E-skupiny kvalifikácie ME 2023 vo volejbale žien Slovensko - Španielsko v Poprade 7. septembra 2022. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Kvalifikácia ME 2023 - E-skupina - Poprad:



SLOVENSKO - Španielsko 3:0 (25, 13, 21)



Rozhodovali: Geukes (Nem.) a Krtička (ČR), 85 min, 2250 divákov



SR: Abrhámová, Palgutová, Ovečková, Hrušecká, Fričová, Žernovičová, Koseková, Radosová (libero Pállová)



Španielsko: Mavrommatisová, Arandová, Varelová, Prolová, Schlegelová, Jiménezová, Llorensová, Prianteová (libero Llabrésová)

výsledok druhého zápasu:



Dánsko - Lotyšsko 3:0 (17, 17, 24)







tabuľka:



1. SLOVENSKO 5 4 1 13:3 12



2. Španielsko 5 4 1 12:5 12



3. Dánsko 5 1 4 5:12 4



4. Lotyšsko 5 1 4 4:14 2







nedeľa 11. septembra



17.00 Lotyšsko - Slovensko

Poprad 7. septembra (TASR) - Slovenské volejbalistky uspeli v piatom dueli v E-skupine kvalifikácie ME 2023, keď v Poprade zdolali v stredu Španielsko 3:0 na sety. Slovenky mali už po víťazstve v Dánsku istú miestenku na MS. Na konte majú dvanásť bodov a dostali sa na prvé miesto v tabuľke.Pre obe družstvá to bol sedemnásty vzájomný zápas a lepšiu bilanciu majú Španielky, ktoré vyhrali v deviatich stretnutiach. V stredu však boli úspešnejšie Slovenky po setoch 27:25, 25:13, 25:21 pred 2250 divákmi v Aréne Poprad.Zverenky Michala Mašeka uzavrú kvalifikačné boje v nedeľu 11. septembra v Rige proti domácim Lotyškám (17.00 h). Slovenské družstvo postúpilo na kontinentálny šampionát šiestykrát v histórii, tretíkrát za sebou. Španielky absolvujú už svoje ôsme ME.Španielky začali v úvode prvého setu lepšie a dostali sa do vedenia 3:0 a 4:2. Naďalej sa im darilo v útoku a viedli už o štyri body 9:5. Slovenky sa však postupne zlepšovali a po ese Lenky Ovečkovej znížili náskok súperiek na 9:10. Kapitánka Karin Palgutová po smeči dokonca vyrovnala na 11:11. V polovici setu sa domáce dostali prvýkrát do vedenia 15:14, a tréner španielskeho tímu si hneď vyžiadal oddychový čas. Oba tímy bojovali o každú loptu a pred koncovkou prvého setu bol vyrovnaný stav 23:23. Slovenky boli nakoniec úspešné vďaka smečiarke Nikole Radosovej. Za stavu 25:25 zablokovala španielsky útok a následne smečom ukončila set.Druhé dejstvo bolo od začiatku vyrovnané a družstvá sa držali na rozdiel jedného bodu. Hrali sa dlhé výmeny, pretože obrany pracovali veľmi spoľahlivo, čo si diváci užívali. Slovenky však za stavu 5:6 predviedli dva úspešné bloky a po pokazenom útoku španielskych volejbalistiek si zobral hosťujúci tréner oddychový čas. Ten pomohol, keď Barbora Koseková pokazila podanie, no Slovenky viedli 9:7. Domáce postupne zvyšovali svoj náskok už na rozdiel siedmich bodov (17:10), keď kapitánka Palgutová dala dve esá po sebe. Španielkam sa nedarilo v útoku, robili veľa chýb a set prehrali 13:25.Zverenky Michala Mašeka začali lepšie v treťom dejstve a dostali sa do vedenia 5:1 a 6:2. Hosťujúce hráčky však po dvoch blokoch znížili na rozdiel dvoch bodov (4:6). Slovenky začali postupne robiť zbytočné chyby v útoku a Španielky vyrovnali na 10:10. Domáce potom opäť pridali a po najdlhšej výmene v zápase viedli 12:10. Michaela Abrhámová dokázala úspešne zblokovať Španielky a zvýšila na rozdiel 5 bodov (19:14). Slovenky zvládli aj tretí set výsledkom 25:21.