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Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Bosnou a Hercegovinou
Hráčky Bosny sa vo štvrtom sete snažili vyrovnať a začali ho sľubne
Autor TASR,aktualizované
Tbilisi 20. júna (TASR) - Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Bosnou a Hercegovinou 3:1 v sobotňajšom zápase turnaja Európskej ligy v gruzínskom Tbilisi. Potvrdili tým pozíciu favoritiek a pred posledným zápasom skupinovej fázy sa priblížili k postupu do semifinále. Účinkovanie v hlavnej časti uzavrú v nedeľu proti domácemu Gruzínsku.
Slovenky figurujú po piatich zápasoch na 3. mieste a patria k tímom, ktoré zatiaľ nestratili ani bod. O tom, či sa prebojujú medzi najlepšiu štvoricu môžu rozhodnúť v zápase s Gruzínskom.
Slovenky nemali dobrý štart do zápasu a od úvodu iba doťahovali náskok súperiek. Príliš si nepomohli ani servisom a po viacerých nevynútených chybách prehrávali v prvom sete aj o sedem bodov - 11:18. Následne však zabrali, úspešným úsekom hry vyrovnali na 20:20, no koncovka prvého dejstva patrila reprezentantkám Bosny, ktoré ho získali na 23.
Po prvej výmene druhého setu síce Slovenky viedli, no opäť sa do tempa dostávali postupne. V druhom sete prehrávali 3:8, ale dokázali vyrovnať na 8:8 a neskôr aj na 13:13. Od tohto stavu už súperkám nedovolili získať náskok, naopak, zlepšenou hrou na sieti aj v zakončení získali druhý set na 21.
Tretí set bol od stavu 4:4 v réžii Sloveniek. Dostali sa do hernej pohody, dávali si väčší pozor na jednoduché straty bodov a tretí set vyhrali na 19 bodov.
Hráčky Bosny sa vo štvrtom sete snažili vyrovnať a začali ho sľubne. Dostali sa do vedenia 8:5 a neskôr aj 10:8, no nasledovala úspešná séria Sloveniek. Tie si pomohli aj niekoľkými esami a odskočili na 14:10. Aj záver štvrtého setu priniesol drámu. Slovenky získali prvý mečbal po úspešnom bloku a smeč Herdovej napokon znamenal koniec zápasu.
Slovenky figurujú po piatich zápasoch na 3. mieste a patria k tímom, ktoré zatiaľ nestratili ani bod. O tom, či sa prebojujú medzi najlepšiu štvoricu môžu rozhodnúť v zápase s Gruzínskom.
Európska liga (Tbilisi):
Slovensko - Bosna a Hercegovina 3:1 (-23, 21, 19, 23)
Rozhodcovia: Širinjan (Arm.), Zulfugarov (Azerb.), 134 minút, 40 divákov.
Slovensko: Kohútová 1, Herdová 6, Kormendyová 4, Fričová 21, Hrušecká 9, liberka Magdinová (Matalíková 12)
Bosna a Hercegovina: Stevanovičová 1, Isanovičová 19, Starhoničová 4, Fundupová 13, Biberdzičová 12, Lasičová 13, liberka Zekičová (Terzičová 4, Ziličová, Glibičová, liberka Alajbegičová)
Slovensko - Bosna a Hercegovina 3:1 (-23, 21, 19, 23)
Rozhodcovia: Širinjan (Arm.), Zulfugarov (Azerb.), 134 minút, 40 divákov.
Slovensko: Kohútová 1, Herdová 6, Kormendyová 4, Fričová 21, Hrušecká 9, liberka Magdinová (Matalíková 12)
Bosna a Hercegovina: Stevanovičová 1, Isanovičová 19, Starhoničová 4, Fundupová 13, Biberdzičová 12, Lasičová 13, liberka Zekičová (Terzičová 4, Ziličová, Glibičová, liberka Alajbegičová)
Slovenky nemali dobrý štart do zápasu a od úvodu iba doťahovali náskok súperiek. Príliš si nepomohli ani servisom a po viacerých nevynútených chybách prehrávali v prvom sete aj o sedem bodov - 11:18. Následne však zabrali, úspešným úsekom hry vyrovnali na 20:20, no koncovka prvého dejstva patrila reprezentantkám Bosny, ktoré ho získali na 23.
Po prvej výmene druhého setu síce Slovenky viedli, no opäť sa do tempa dostávali postupne. V druhom sete prehrávali 3:8, ale dokázali vyrovnať na 8:8 a neskôr aj na 13:13. Od tohto stavu už súperkám nedovolili získať náskok, naopak, zlepšenou hrou na sieti aj v zakončení získali druhý set na 21.
Tretí set bol od stavu 4:4 v réžii Sloveniek. Dostali sa do hernej pohody, dávali si väčší pozor na jednoduché straty bodov a tretí set vyhrali na 19 bodov.
Hráčky Bosny sa vo štvrtom sete snažili vyrovnať a začali ho sľubne. Dostali sa do vedenia 8:5 a neskôr aj 10:8, no nasledovala úspešná séria Sloveniek. Tie si pomohli aj niekoľkými esami a odskočili na 14:10. Aj záver štvrtého setu priniesol drámu. Slovenky získali prvý mečbal po úspešnom bloku a smeč Herdovej napokon znamenal koniec zápasu.