Slovenské volejbalistky zvíťazili v úvodnom zápase ZEL v Rumunsku 3:1

Zlatá Európska liga žien, B-skupina:



Rumunsko – SLOVENSKO 1:3 (-22, -12, 19, -18)

rozhodovali: Goren (Izr.), Stoica (Rum.), 100 minút





tabuľka B-skupiny:



1. SLOVENSKO 1 1 0 3:1 3



2. Česko 0 0 0 0:0 0



3. Rumunsko 1 0 1 1:3 0



ďalší program SR v ZEL žien:



streda 31. mája Česko - SLOVENSKO /Zlín, 16.00/



streda 14. júna SLOVENSKO - Česko /Nitra, 20.00/



sobota 17. júna SLOVENSKO - Rumunsko /Nitra, 19.00/



Ploješť 27. mája (TASR) -Slovenské volejbalové reprezentantky zvíťazili v úvodnom zápase Zlatej Európskej ligy v Rumunsku 3:1. Družstvo trénera Michala Mašeka sa najbližšie stretne 31. mája o 16.00 h v Zlíne vo federálnom derby s Českom. V úvodnej fáze ho čakajú ešte tri zápasy, do semifinále postúpi iba najlepší tím zo skupiny.Úvod patril Slovenkám, ktoré sa hneď dostali do vedenia 5:0. Domáce však zlepšili hru, darilo sa im aj na bloku a znížili na 8:10. Družstvo trénera Mašeka pracovalo dobre v medzihre a udržiavalo si päťbodový náskok až do stavu 20:15. Rumunky zaznamenali síce sériu štyroch bodov v rade, no Slovenky znova zabrali a prvý set vyhrali 25:22. Aj začiatok druhej časti bol v réžii hosťujúceho tímu, Návratová po úspešnom smeči upravila na 7:4. Rumunkám sa nedarilo v útoku a ich manko bolo postupne sedembodové (9:16). Slovenky druhý set získali suverénne rozdielom trinástich bodov. V treťom domáce viedli 7:1, 9:2 i 13:4 a kráčali za znížením na 1:2 na sety. Slovenky sa však nevzdávali a postupne stiahli náskok súperiek na päť bodov. Rumunky však ukončili set po triumfe 25:19. V štvrtej časti sa tím trénera Mašeka opäť zlepšil v hre v poli a vypracoval si náskok 13:9 aj 15:10. Slovenky ho dotiahli do víťazného konca 25:18 a pripísali si tri body do tabuľky.