Slovenskej 18-ke sa zmenil program,namiesto Nórska cestuje do Maďarska

NÁHRADNÝ PROGRAM SR 18



STREDA 15. DECEMBRA



17.00 Maďarsko – Slovensko /v Budapešti/



ŠTVRTOK 16. DECEMBRA



17.00 Maďarsko – Slovensko /v Székesfehérvári/



PIATOK 17. DECEMBRA



11.00 Maďarsko – Slovensko /v Székesfehérvári/

Bratislava 14. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov musela nečakane zmeniť program v decembrovej asociačnej prestávke. Namiesto stredajšieho plánovaného odletu do Nórska, kde sa mala predstaviť na Turnaji štyroch krajín, odcestuje do Maďarska. Dôvodom zmeny bolo sprísnenie protipandemických opatrení v Nórsku, na základe ktorých plánované podujatie na severe Európe zrušili. Informoval o tom portál hockeyslovakia.skSlovenská osemnástka, ktorú na druhom turnaji za sebou vedie tréner Roman Sýkora, sa informáciu o zrušení dozvedela v pondelok v noci. V Gjöviku sa mala predstaviť proti rovesníkom z Nórska, Maďarska a Dánska. "," uviedol Sýkora na margo vynútenej zmeny.V stredu sa 30-členná slovenská výprava (22 hráčov, 8 členov realizačného tímu) presunie autobusom do Budapešti, kde od 17.00 h odohrá prvý z trojice zápasov. V metropole Maďarska však pre problémy s hľadaním ubytovania nezostane. Presunie sa do Székesfehérváru, kde odohrá zvyšné dva duely. Druhý vo štvrtok od 17.00, tretí v piatok od 11.00 h. Napriek zmene programu sa nastavenie osemnástky nemení. "" dodal Sýkora.Keďže kmeňový hlavný kouč osemnástky Ivan Feneš absolvuje s juniorskou reprezentáciou majstrovstvá sveta v Kanade, Sýkora povedie národný tím aj na plánovanom vianočnom turnaji vo Švajčiarsku. Konať by sa mal od 26. do 30. decembra. "" zakončil kouč slovenskej 18-ky.