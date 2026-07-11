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Slovenskí basketbalisti nezačali domáci turnaj ideálne
Na úvodný duel Slovenska na podujatí si našlo cestu do bratislavskej Gopass arény niekoľko stoviek divákov, ktorí vytvorili solídnu kulisu.
Autor TASR
Bratislava 11. júla (TASR) - Slovenská chlapčenská basketbalová reprezentácia do 20 rokov nemá za sebou ideálny začiatok domáceho turnaja B-kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave. Proti Severnému Macedónsku dokázala takmer zmazať 23-bodové manko, ale v kľúčovej fáze sa ukázala lepšia energia a fyzickosť na strane súpera. Výhodou pre Slovákov môže byť fakt, že už o niekoľko hodín ich čaká ďalší duel v A-skupine.
Na úvodný duel Slovenska na podujatí si našlo cestu do bratislavskej Gopass arény niekoľko stoviek divákov, ktorí vytvorili solídnu kulisu. Chýbala tomu iba víťazná bodka. Severné Macedónsko totiž odskočilo v druhej štvrtine a dôležitý úspech (71:63) na začiatok si už nenechalo zobrať. „Aj keď sme dostali bodové šnúry a možno nemali svoj rytmus, tak sme dokázali vrátiť do zápasu. Musíme určite zlepšiť do soboty fyzickosť a zabojovať na útočnom doskoku. Myslím si, že problém bol v tom, že sme začali hrať viac staticky a neposúvali sme si toľko loptu. Súper to využil tak, že dal jednoduché a rýchle koše. My sme naproti tomu nehrali svoju hru, síce sme sa vrátili potom do stretnutia, ale nestačilo to. Na konci chýbala energia, ja som tiež pociťoval únavu, lebo Severné Macedónsko hralo fyzicky. Takýto je však basketbal, je potrebné sa tomu prispôsobiť a v sobotu hrať fyzickejšie ako súper,“ zhodnotil pre TASR s 15 bodmi najlepší slovenský strelec Thomas Stanko.
Situácia sa pre jeho tím skomplikovala najmä v tretej štvrtine, keď v jednej chvíli viedlo Severné Macedónsko o 23 bodov. Ešte do konca tejto časti sa však Slováci vrátili do boja o víťazstvo a v dvoch prípadoch stiahli manko na päťbodový rozdiel. „Chýbali nám podľa mňa v závere sily. Na takejto úrovni musíte urobiť všetko perfektne. Niektoré nevyužité veci boli potrestané, ale kľúčom boli najmä straty na začiatku tretej štvrtiny. Je potrebné z toho urobiť výhodu, zostať na pozitívnej vlne. Vieme, že Švédsko bude výzva. Je jasné, že máme komplikovaný začiatok turnaja, ale treba veriť tomu, že v sobotu dokážeme zvíťaziť,“ uviedol reprezentačný tréner Slovenska Mikel Odriozola ku koncovke a ďalšiemu súperovi v skupine.
Slovenský výber musí rýchlo hodiť tento neúspech za hlavu, v sobotu 11. júla bude od 18.00 h čeliť v ďalšom zápase A-skupiny Švédsku. Severská krajina odštartovala turnaja hladkou výhrou 85:58 nad Azerbajdžanom. Prípadná ďalšia prehra by už totiž s najväčšou pravdepodobnosťou znamenala koniec nádejí na boje o postup do A-kategórie. „Som veľmi rád, že sme sa dokázali v zápase dotiahnuť. Zlyhali sme však na začiatku, čo nás vlastne zničilo aj na konci. Škoda tých pár lôpt, ktoré nám nevyšli. Musíme sa z toho ponaučiť, sú pred nami ďalšie zápasy. Bude to samozrejme náročné, pretože to nebola ľahká prehra. Musíme na to nejako zabudnúť, ponaučiť sa a v sobotu hrať nový zápas,“ vyjadril sa na margo ďalšieho programu krídelník Karlis Ázacis.
Pomôcť by opäť mohlo podľa trénera Slovákov publikum: „Aj keď sme prehrávali, tak nás ľudia povzbudzovali, čo je pre náš tím dôležité. Myslím si, že je to dôkaz toho, že basketbal na Slovensku rastie. Vidieť deti a ľudí na tribúnach, dáva nám to energiu. Dúfam, že v sobotu z toho budeme ťažiť.“ Z každej skupiny postúpia do štvrťfinále tímy na prvých dvoch miestach, na ostatných čakajú súboje o umiestnenie. Traja medailisti si zaistia miestenky do „áčka“.
Na úvodný duel Slovenska na podujatí si našlo cestu do bratislavskej Gopass arény niekoľko stoviek divákov, ktorí vytvorili solídnu kulisu. Chýbala tomu iba víťazná bodka. Severné Macedónsko totiž odskočilo v druhej štvrtine a dôležitý úspech (71:63) na začiatok si už nenechalo zobrať. „Aj keď sme dostali bodové šnúry a možno nemali svoj rytmus, tak sme dokázali vrátiť do zápasu. Musíme určite zlepšiť do soboty fyzickosť a zabojovať na útočnom doskoku. Myslím si, že problém bol v tom, že sme začali hrať viac staticky a neposúvali sme si toľko loptu. Súper to využil tak, že dal jednoduché a rýchle koše. My sme naproti tomu nehrali svoju hru, síce sme sa vrátili potom do stretnutia, ale nestačilo to. Na konci chýbala energia, ja som tiež pociťoval únavu, lebo Severné Macedónsko hralo fyzicky. Takýto je však basketbal, je potrebné sa tomu prispôsobiť a v sobotu hrať fyzickejšie ako súper,“ zhodnotil pre TASR s 15 bodmi najlepší slovenský strelec Thomas Stanko.
Situácia sa pre jeho tím skomplikovala najmä v tretej štvrtine, keď v jednej chvíli viedlo Severné Macedónsko o 23 bodov. Ešte do konca tejto časti sa však Slováci vrátili do boja o víťazstvo a v dvoch prípadoch stiahli manko na päťbodový rozdiel. „Chýbali nám podľa mňa v závere sily. Na takejto úrovni musíte urobiť všetko perfektne. Niektoré nevyužité veci boli potrestané, ale kľúčom boli najmä straty na začiatku tretej štvrtiny. Je potrebné z toho urobiť výhodu, zostať na pozitívnej vlne. Vieme, že Švédsko bude výzva. Je jasné, že máme komplikovaný začiatok turnaja, ale treba veriť tomu, že v sobotu dokážeme zvíťaziť,“ uviedol reprezentačný tréner Slovenska Mikel Odriozola ku koncovke a ďalšiemu súperovi v skupine.
Slovenský výber musí rýchlo hodiť tento neúspech za hlavu, v sobotu 11. júla bude od 18.00 h čeliť v ďalšom zápase A-skupiny Švédsku. Severská krajina odštartovala turnaja hladkou výhrou 85:58 nad Azerbajdžanom. Prípadná ďalšia prehra by už totiž s najväčšou pravdepodobnosťou znamenala koniec nádejí na boje o postup do A-kategórie. „Som veľmi rád, že sme sa dokázali v zápase dotiahnuť. Zlyhali sme však na začiatku, čo nás vlastne zničilo aj na konci. Škoda tých pár lôpt, ktoré nám nevyšli. Musíme sa z toho ponaučiť, sú pred nami ďalšie zápasy. Bude to samozrejme náročné, pretože to nebola ľahká prehra. Musíme na to nejako zabudnúť, ponaučiť sa a v sobotu hrať nový zápas,“ vyjadril sa na margo ďalšieho programu krídelník Karlis Ázacis.
Pomôcť by opäť mohlo podľa trénera Slovákov publikum: „Aj keď sme prehrávali, tak nás ľudia povzbudzovali, čo je pre náš tím dôležité. Myslím si, že je to dôkaz toho, že basketbal na Slovensku rastie. Vidieť deti a ľudí na tribúnach, dáva nám to energiu. Dúfam, že v sobotu z toho budeme ťažiť.“ Z každej skupiny postúpia do štvrťfinále tímy na prvých dvoch miestach, na ostatných čakajú súboje o umiestnenie. Traja medailisti si zaistia miestenky do „áčka“.