Slovenskí basketbalisti prehrali s Nórskom v predkvalifikáci ME 68:87

predkvalifikácia ME 2025 – D-skupina:



SLOVENSKO – Nórsko 68:87 (33:42)



zostava a body Slovenska: Jones 17, Mokráň 13, Körner 9, Ihring 8, Krajčovič 5 (Abrhám 8, Doležaj 4, Fusek a Pavelka po 2, Hlivák a Volárik 0) - najviac bodov Nórsko: Frey 37, Mjoes 13, Ndow 12



TH: 29/18 – 20/11, fauly: 24 - 23, trojky: 8 - 12, štvrtiny: 20:21, 13:21, 23:24, 12:21 rozhodovali: Sahin (Tur.), Gracin (Chor.), Ninkovič (Srb.), 500 divákov.

Levice 25. augusta (TASR) – Slovenská mužská basketbalová reprezentácia vstúpila do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025 prehrou, v Leviciach nestačila na Nórsko 68:87. Slovenskému výberu nepomohlo ani 17 bodov Andreho Jonesa, ktorý bol najlepším strelcom na domácej strane. Zverenci trénera Aramisa Nagliča budú mať šancu odčiniť zaváhanie v nedeľu 28. augusta o 19.00 h, keď ich čaká duel v Severnom Macedónsku.Úvodné momenty stretnutia patrili hosťujúcemu tímu, Slováci však zareagovali 7-bodovou šnúrou, ktorou sa ujali vedenia. Slovenský tímr bol lepší na palubovke, ale počas prvej štvrtiny sa nedokázal výraznejšie od svojho súpera odpútať. Stávka na nízku zostavu sa nevyplatila, domáci robili priveľké množstvo faulov, čo dávalo nádej súperovi. Nóri mali navyše vysoko produktívneho Freya. Do druhej časti vstúpilo lepšie Slovensko, ale opäť sa zopakoval scenár s nevýraznou obranou a priveľkého množstva defenzívnych chýb. Slovenský kolektív ťahal bodovo Jones, ale na druhej strane pokračoval v excelentnom výkone Frey. Záver druhého polčasu patril Nórsku, vďaka 9-bodovému úseku išiel na polčasovú prestávku za stavu 42:33 z jeho pohľadu.Tretie dejstvo sa začalo pre Slovákov dobre, bola vidieť väčšia energia, zlepšené doskakovanie a ochota urobiť niečo s nepriaznivým vývojom zápasu. Nórsko si ale herne verilo a dlho nepripúšťalo obrat domácich. Navyše slovenské družstvo sa nechalo rozladiť verdiktmi rozhodcov, čo neprispievalo k tomu, aby mohlo vstúpiť do predkvalifikácie víťazne. Pred poslednou časťou prehrávalo 56:66. V záverečnej časti prichádzali chvíľkové záblesky snahy o otočenie, ale súper mal dianie na palubovke pod kontrolou. Pokračujúcim problémom bola nedôrazná defenzívu, ktorú Nóri nekompromisne trestali.