Slovenskí basketbalisti prehrali v Španielsku 71:84

Kvalifikácia ME 2025 – C-skupina:



Španielsko – Slovensko 84:71 (47:32)



Najviac bodov Španielska: Yusta 25, Alocen a Guerra po 11. Slovensko: Brodziansky 19, Malovec 12, Pavelka 11, Abrhám 6, Volárik 3 (Ihring 8, Fusek 5, Majerčák 4, Szabó 3)



TH: 15/11 – 19/14, fauly: 20 - 20, trojky: 7 - 7, rozhodovali: Proc (Poľ.), Mitrovski (S. Mac.), Jurčevič (Chorv.), štvrtiny: 22:18, 25:14, 24:25, 13:14.

Ourense 25. novembra (TASR) – Slovenskí basketbalisti prehrali aj svoj štvrtý zápas v kvalifikácii majstrovstiev Európy 2025. V pondelok podľahli v Ourense domácim Španielom 71:84 a figurujú na poslednej priečke tabuľky C-skupiny.S rovnakým súperom prehrali Slováci v piatok v Bratislave 72:76 po dvojnásobnom predĺžení. Najbližšie Slovákov čakajú kvalifikačné duely na konci februára. Najskôr sa predstavia v Belgicku (20. februára) a účinkovanie v skupine zakončia doma proti Lotyšsku (23. februára).Slováci aj pod vplyvom absencií a zmien v zostave vyrukovali s odlišnou základnou päťkou, čo sa prejavilo tiež na inom priebehu prvej štvrtiny v porovnaní s piatkovým duelom. Španieli sa v domácom prostredí veľmi rýchlo útočne chytili a od prvých minút ich zdobila vysoká efektivita streľby. Hráči Slovenska sa naopak museli nadrieť na body, opäť však dovolili súperovi priveľa útočných doskokov a druhých šancí, čo znamenalo nárast manka. Po oddychovom čase prišiel však zo slovenskej strany úsek 7:2, vďaka čomu sa podarilo stiahnuť na prijateľných 18:22 po prvej štvrtine. V druhej časti skúšal najmä Brodziansky preklopiť duel na stranu hostí, päť minút pred koncom prvého polčasu upravil na rozdiel jedného útoku - 28:31. Od tohto momentu však prebralo iniciatívu na palubovke Španielsko, v obrane odstavilo silné zbrane Slovenska a na druhej strane sa ľahko presadzovalo. Výsledkom bol úsek 16:4 a napokon polčasové vedenie 47:32.Slováci mali skvelý nástup do druhého polčasu, podobne ako v domácom vystúpení proti Španielsku. Najskôr zaznamenali 7-bodovú šnúru, neskôr sa vďaka Abrhámovi podarilo dokonca priblížiť na rozdiel jediného koša – 47:49. To všetko sa udialo za niečo vyše štyri minúty. Domáci basketbalisti sa však z tohto tlaku bez väčších starostí vymanili a v priebehu zopár útokov si prinavrátili dvojciferné vedenie a kontrolu nad zápasom. Do poslednej 10-minútovky sa išlo za stavu 71:57. Slovenský výber sa ešte snažil urobiť niečo so zápasom, v niektorých momentoch sa mu podarilo okresávať manko, ale Španieli podobnú drámu ako minulý piatok nepripustili.