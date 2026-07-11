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Slovenskí basketbalisti s druhou prehrou na turnaji, podľahli Švédsku
Z každej skupiny postúpia do štvrťfinále tímy na prvých dvoch miestach, na ostatných čakajú súboje o umiestnenie.
Autor TASR
Bratislava 11. júla (TASR) - Slovenskí basketbalisti do 20 rokov prehrali aj vo svojom druhom vystúpení na turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave. V GoPass Aréne nestačili na zatiaľ nezdolané Švédsko, ktorému podľahli 70:83. Ďalší duel zverencov trénera Mikela Odriozolu v základnej A-skupine je na programe v nedeľu o 18.00 h proti Azerbajdžanu.
Z každej skupiny postúpia do štvrťfinále tímy na prvých dvoch miestach, na ostatných čakajú súboje o umiestnenie. Traja medailisti si zaistia miestenky do „áčka“.
Z každej skupiny postúpia do štvrťfinále tímy na prvých dvoch miestach, na ostatných čakajú súboje o umiestnenie. Traja medailisti si zaistia miestenky do „áčka“.
B-kategória ME do 20 rokov - A-skupina:
SLOVENSKO - Švédsko 70:83 (44:54)
Najviac bodov: Chlupis 20, Stanko 16 (11 doskokov), Hričo 9 - Fadiga 19, Tekeste 13, Amoran 12
ďalší výsledok A-skupiny:
Írsko - Severné Macedónsko 69:56 (31:27)
tabuľka A-skupiny:
1. Švédsko 2 2 0 168:128 4
2. S. Macedónsko 2 1 1 127:132 3
3. Írsko 1 1 0 69:56 2
4. SLOVENSKO 2 0 2 133:154 2
5. Azerbajdžan 1 0 1 58:85 1
SLOVENSKO - Švédsko 70:83 (44:54)
Najviac bodov: Chlupis 20, Stanko 16 (11 doskokov), Hričo 9 - Fadiga 19, Tekeste 13, Amoran 12
ďalší výsledok A-skupiny:
Írsko - Severné Macedónsko 69:56 (31:27)
tabuľka A-skupiny:
1. Švédsko 2 2 0 168:128 4
2. S. Macedónsko 2 1 1 127:132 3
3. Írsko 1 1 0 69:56 2
4. SLOVENSKO 2 0 2 133:154 2
5. Azerbajdžan 1 0 1 58:85 1