Slovenskí basketbalisti v príprave prehrali s Maďarskom

prípravný zápas:



Maďarsko – SLOVENSKO 72:67 (36:36)



Najviac bodov: Perl 11, Ferencz a Hanga po 9 – Doležaj 11, Fusek a Mokráň po 10





hlasy po zápase:



Aramis Naglič, tréner Slovenska: "Môžeme byť šťastní s takýmto výsledkom. Hrali sme proti veľmi silnému Maďarsku, ktoré ide na majstrovstvá Európy. V druhom polčase na naše šťastie nehral Hanga a Vojvoda, trochu nám to pomohlo. My sme boli bez 3-4 veľmi dôležitých hráčov, za sebou máme päťdňový kemp s mladými hráčmi, ale ukázali sme srdce a bojovali sme."



Mário Ihring, hráč Slovenska: "Myslím si, že prvý prípravný zápas pod novým trénerom sme odohrali solídne. V obrane a v útoku máme určité medzery, ale som toho názoru, že časom to spravíme. Na tomto musíme stavať. Maďari majú silný tím, ale dokázali sme im konkurovať."





Kecksemét 12. augusta (TASR) – Slovenskí basketbalisti prehrali v prvom prípravnom stretnutí pred druhou fázou predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025 s Maďarskom 67:72. Zverencov trénera Aramisa Nagliča čakajú budúci týždeň dva zápasy, 18. a 19. augusta o 18.00 h nastúpia v Pezinku proti Švajčiarsku.