Slovenskí basketbalisti v príprave zdolalo Portugalsko 80:73

Prípravný zápas:



Portugalsko – Slovensko 73:80 (41:41)



Najviac bodov: Brito 15, Amarante 12, Monteiro a Ventura po 11 – Doležaj 20, Bachan 14, Hlivák 11

hlasy po zápase:

Michal Madzin, asistent trénera Slovenska: "Výborná bojovnosť chalanov. Každý odovzdal svoj kus roboty, aby z toho bol úspech. Bol to tímový výkon. Myslím si, že môžeme byť radi za zaslúžené víťazstvo."



Marek Doležaj, hráč Slovenska: "Pocity sú veľmi dobré. Výborne sme začali a celý zápas sme hrali výborne. Prispôsobili sme sa tlaku Portugalska, takto musíme pokračovať. Vedeli sme, že Portugalci budú na nás tlačiť, ale ničím nás neprekvapili. Skôr sme ich prekvapili my, boli sme viac agresívni a oni sa tomu nevedeli prispôsobiť. Pomohli zmeny v zostave. Vyhrali sme, to je to najdôležitejšie."

Viana do Castelo 24. júna (TASR) – Slovenská mužská basketbalová reprezentácia vstúpila víťazne do medzinárodného turnaja v Portugalsku, domácu reprezentáciu zdolala 80:73. Najlepším strelcom vo výbere trénera Olega Meleščenka bol Marek Doležaj, autor 20 bodov.Slovákov čaká v rámci podujatia ešte jedno stretnutie. V piatok 24. júna o 21.00 h nastúpia proti Ukrajine.