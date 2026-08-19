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VIDEO: Slovenskí basketbalisti zdolali Angolu 73:63
Na ďalší nastúpia v piatok 21. augusta o 18.00 h proti Bulharsku.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 19. augusta (TASR) - Slovenskí basketbalisti zvíťazili v úvodnom zápase na turnaji baSKet Summer Challenge v Bratislave nad Angolou 73:63. Bol to pre nich prvý prípravný duel pred druhou fázou predkvalifikácie ME 2029. Na ďalší nastúpia v piatok 21. augusta o 18.00 h proti Bulharsku.
baSKet Summer Challenge:
SLOVENSKO - Angola 73:63 (36:32)
Najviac bodov: Brodziansky 18, Hronský 15, Ihring 9 - Dundao 15, Gakou 11, Miguel 10
baSKet Summer Challenge:
SLOVENSKO - Angola 73:63 (36:32)
Najviac bodov: Brodziansky 18, Hronský 15, Ihring 9 - Dundao 15, Gakou 11, Miguel 10
hlasy po zápase /zdroj: slovakbasket.sk/:
Oliver Vidin, tréner SR: „Zvládli sme to, aj keď sme mali problémy s rozohrávačmi. Bolo tam veľa faulov, Peto Kováčik ich mal pät, Dalibor Hlivák tiež. Mário Ihring nehral basketbal pol roka, odohral dobrý zápas. Chýbal nám Tomáš Pavelka pre výron a nevieme, či bude hrať proti Bulharsku. Chýbali nám hráči zo základnej päťky. Musíme byť spokojní s tým, čo sme videli, hlavne v obrane. V útoku je priestor na zlepšenie. Keď hrala Angola so Slovenskom predošlý zápas, vyhrala o 30 bodov, teraz sme vyhrali my o 10. Urobili sme progres. Chceli sme takéhoto súpera, lebo aj vo Veľkej Británii nás bude čakať niečo podobné.“
Matúš Hronský, krídelník SR: „(Hráči Angoly) hrajú „špinavý“ basketbal, bojujú za každú cenu. Idú do každého kontaktu a tiež som to schytal. Musíme čeliť takýmto súperom, aby sme boli dobre pripravení na Britov a aby sme vedeli čeliť fyzickej hre, vyrovnať sa s ňou a hrať naše veci. Chceli nás prekvapiť tvrdou hrou a pressovaním, ale až na pár momentov sme to dobre pokryli a to aj vďaka Máriovi Ihringovi, Daliborovi Hlivákovi, Peťovi Kováčikovi, ktorí to v rozohrávke dobre držali a pomohli nám.“
Oliver Vidin, tréner SR: „Zvládli sme to, aj keď sme mali problémy s rozohrávačmi. Bolo tam veľa faulov, Peto Kováčik ich mal pät, Dalibor Hlivák tiež. Mário Ihring nehral basketbal pol roka, odohral dobrý zápas. Chýbal nám Tomáš Pavelka pre výron a nevieme, či bude hrať proti Bulharsku. Chýbali nám hráči zo základnej päťky. Musíme byť spokojní s tým, čo sme videli, hlavne v obrane. V útoku je priestor na zlepšenie. Keď hrala Angola so Slovenskom predošlý zápas, vyhrala o 30 bodov, teraz sme vyhrali my o 10. Urobili sme progres. Chceli sme takéhoto súpera, lebo aj vo Veľkej Británii nás bude čakať niečo podobné.“
Matúš Hronský, krídelník SR: „(Hráči Angoly) hrajú „špinavý“ basketbal, bojujú za každú cenu. Idú do každého kontaktu a tiež som to schytal. Musíme čeliť takýmto súperom, aby sme boli dobre pripravení na Britov a aby sme vedeli čeliť fyzickej hre, vyrovnať sa s ňou a hrať naše veci. Chceli nás prekvapiť tvrdou hrou a pressovaním, ale až na pár momentov sme to dobre pokryli a to aj vďaka Máriovi Ihringovi, Daliborovi Hlivákovi, Peťovi Kováčikovi, ktorí to v rozohrávke dobre držali a pomohli nám.“