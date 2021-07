Slovenskí bejzbalisti postúpili na ME 2021 v Taliansku

Bratislava 3. júla (TASR) - Slovenskí bejzbalisti postúpili na jesenné majstrovstvá Európy 2021 v Taliansku. Historický úspech im zabezpečila sobotná výhra 12:2 nad Írskom vo finále kvalifikačného turnaja v Bratislave.



Slováci na ihrisku BK Apollo Bratislava v Podunajských Biskupiciach odohrali počas kvalifikačného turnaja spolu štyri zápasy a vo všetkých uspeli. Na úvod zdolali vo vyrovnanom stretnutí Maďarsko 3:2, potom si poradili s Fínskom 12:1. V treťom zápase skupiny zdolali Írsko 15:5, keď na oboch stranách dostali pred sobotňajším vzájomným finále priestor najmä mladší hráči.



O postupe na septembrové ME rozhodli Slováci finálovým triumfom 12:2 už po siedmej zmene, dosiahli ho dobrým vstupom do stretnutia. V prvom inningu odvrátili nádejnú pozíciu súpera, ktorý mal obsadené všetky méty. V druhom zaznamenali 4 body a vo štvrtom ďalších päť. Hoci súper dokázal kozmeticky výsledok upraviť v šiestej zmene, Slováci ďalšími troma dobehmi v siedmej zmene duel predčasne rozhodli. Môžu sa tak tešiť na finálový turnaj, na ktorom si v skupine zahrajú proti výberom Holandska, Švédsko a Česka.



Slováci sa prebojovali na turnaj kontinentálnej elity prvýkrát. Obrovskú zásluhu na tom mal nadhadzovač Jakub Ižold, ktorý si len v súboji s Maďarmi pripísal neuveriteľných 22 strikeoutov. "Je to perfektný úspech, prvýkrát za 30 rokov budeme hrať na šampionáte v elitnej úrovni. Najužitočnejším hráčom turnaja sa stal náš nadhadzovač Jakub Ižold, bez neho by sme to nedokázali. Najlepším pálkarom turnaja sa tiež stal náš reprezentant Denis Pakši. Počas všetkých zápasov sme hrali výborne, my sme si to odohrali len so Slovákmi, Íri aj Maďari mali aj naturalizovaných Američanov," zhodnotil pre TASR generálny sekretár Slovenskej bejzbalovej federácie (SBF) František Bunta.



Odmenou pre výber hrajúceho trénera Martina Brunegrafa za perfketne zvládnutý domáci turnaj bude finálový turnaj v talianskom Piedmonte (12.-19. septembra). "Budú tam výborní súperi, všetci sa na to tešíme. Organizácia nášho turnaja nebola v čase koronakrízy ľahká, chcem sa poďakovať ministerstvu školstva a štátnemu tajomníkovi pre šport, ohromne nám pomohli. Všetci účastníci turnaja podstupovali pravidelne PCR testy, bolo ich strašne veľa a aj reprezentanti krajín účastníkov dostali výnimky, aby mohli v zápasoch hrať," dodal Bunta.



Tréner a hráč výberu SR Brunegraf tiež neskrýval po postupe obrovské nadšenie. "Je to pre nás obrovská odmena v ťažkej dobe. Mali sme za sebou len predkvalifikačnú prípravu v Česku, výsledky tam neboli ideálne, málokto nám veril. Ale teraz všetci hráči predviedli perfektné výkony, boli sme jednoliaty tím a všetci išli na maximum možností," povedal pre TASR a zhodnotil aj jednotlivé zápasy: "Prvý zápas s Maďarskom bol náročný. Mali Američanov s maďarskými pasmi. Mali sme ich však oskautovaných a vedeli sme, že ak to zvládneme, naše šance na úspech sa zvýšia. Nastúpili sme s tým najlepším, čo sme mali a neuveriteľný bol najmä Jakub Ižold. Proti Fínom sme podali dobrý výkon a stačil na pohodlné víťazstvo. V treťom súboji s Írmi už o veľa nešlo, obaja sme mali finále isté a tak dostali príležitosť ďalší hráči, ktorí sa jej chopili a vyhrali sme 15:5. Ukázali sme silu a dobre sa naladili na finále. V ňom v prvej zmene nasadil Íri Američana na kopec a hoci sa nám naplnili sa méty, bez autu sme dokázali súpera eliminovať. Bola to neskutočná vec, potom som už vedel, že to zvládneme. Podali sme vynikajúci výkon, výborní sme boli v obrane a odviedli sme fantastickú robotu."



V Taliansku sa Slováci pokúsia tiež o dobré výsledky. "Teraz sme ukázali, že vieme hrať dobrý bejzbal. Chceme to celej Európe ukázať aj na šampionáte. Jasné, Holandsko a Česko sú súperi absolútnej top úrovne, ale so Švédmi by to mohol byť vyrovnaný zápas. Skúsime sa určite zachrániť medzi elitou," prisľúbil kouč SR.



kvalifikácia ME 2021:



finále:



Írsko - SLOVENSKO 2:12 po 7. zmene