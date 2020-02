Slovenskí biatlonisti verili v lepší štart

Anterselva 13. februára (TASR) - Slovenskí biatlonisti si predstavovali štart svetového šampionátu inak. V úvodnej mix štafete v talianskej Anterselve si na strelnici počínali veľmi dobre, keď po šiestej položke len dvakrát dobíjali, no zradila ich opäť bežecká forma a tak sa štvrtý v poradí Michal Šima už ani nedostal na trať.



Terézia Poliaková i Veronika Machyniaková potrebovali len jeden náhradný náboj, lenže obe stratili v behu na najlepšie okolo dvoch minút a tretí v poradí Martin Otčenáš to i s bezchybnou streľbou nedokázal zachrániť. Slovákov stiahli z trate pred treťou odovzdávkou na 18. mieste.



Pod výsledok sa podpísalo, že Slováci nastúpili na preteky bez sestier Paulíny a Ivony Fialkových, ktoré sa predstavia až v piatkovom šprinte. "Dúfal som, že sa nestane to, že nás bez nich stiahnu, ale bohužiaľ, stalo sa. Je to škoda," povedal Otčenáš, ktorý síce skolil všetky terče, ale na strelnici i tak stratil dosť času. "Zlomila sa mi pružina v zásobníku a ostal mi tam jeden náboj, takže som musel prehodiť zásobníky a nabíjať po jednom. Tam som dosť stratil, snáď by som to ešte odovzdal Mišovi, ale asi by nás aj tak stiahli," povzdychol si.



Otčenáš sa najbližšie predstaví v sobotňajšom šprinte a verí, že v ňom zopakuje výkon v streľbe, no už bez zbytočných problémov. "Prinajhoršom, keď sa to takto skončí v šprinte, tak budem spokojný. Snažil som sa hlavne vyskúšať si strelnicu, pretože nie je jednoduchá a hlavne po tej dlhej pauze od Pokljuky," dodal.



Talianske stredisko privítalo vo štvrtok biatlonovú špičku pekným slnečným počasím, teplotami okolo štyroch stupňov Celzia a takmer bezvetrím. Ideálne podmienky narúšala len nadmorská výška. Slovenky sa na ňu špeciálne pripravovali v neďalekom Obertilliachu, ale: "Na to, že sme boli na sústredení vo vyššej nadmorskej výške, tak som to veľmi necítila, ťažko sa mi dýchalo a od začiatku ma boleli nohy," povzdychla si debutantka na MS Veronika Machyniaková. Dvadsaťdvaročnú najmladšiu členku slovenskej výpravy potešila aspoň výborná atmosféra v Anterselva, kam prišlo povzbudzovať vyše 15.000 divákov. "Je tu asi najviac divákov, čo som doposiaľ zažila, takže je to super. Hlavne na posledných dvoch kopcoch, na ktorých je množstvo divákov."



