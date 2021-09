Slovenskí boccisti postúpili do finále a zabojujú o zlato

PH 2020 - boccia:



BC4 - semifinále: Slovensko – ROC 5:2

Tokio 4. septembra (TASR) - Slovenskí boccisti postúpili na PH 2020 v Tokiu do finále súťaže párov a zabojujú o zlato. Samuel Andrejčík, Michaela Balcová a Martin Strehársky vyhrali v kategórii BC4 v sobotnom semifinále nad tímom Ruského olympijského výboru (ROC) 5:2. V boji o zlato ich čaká Hongkong.Slováci tak pokračujú bez prehry. Do semifinále postúpili ako víťazi A-skupiny so stopercentnou bilanciou, keď postupne zdolali Brazílčanov 7:3, deklasovali Portugalčanov 10:1 a nedali šancu Britom (8:0). Pár Andrejčík, Balcová (s náhradníkom Strehárskym) síce prehrával v záverečnom skupinovom stretnutí s Kanadou 2:3, no v poslednom ende dokázal otočiť stav na 4:3.S ruským výberom taktiež doťahovali stratu. Po druhom ende prehrávali 1:2, no ďalšie dva vyhrali zhodne 2:0 a čaká ich boj o titul.