Slovenskí boccisti zdolali Hongkong a získali zlato v súťaži párov

Tokio 4. septembra (TASR) - Slovenskí boccisti získali na PH 2020 v Tokiu zlaté medaily v súťaži párov a obhájili tak triumf z Ria de Janeiro 2016. Samuel Andrejčík, Michaela Balcová a Martin Strehársky vyhrali v kategórii BC4 v sobotnom finále nad Hongkongom 3:2.



Pár Andrejčík, Balcová, s náhradníkom Strehárskym, síce prehrával v súboji o zlato po prvom ende 0:1, ale v nasledujúcom otočil priebeh a v treťom zvýšil vedenie na 3:1. Súperom z Hongkongu sa podarilo v záverečnom štvrtom ende už iba znížiť. Pre Andrejčíka je to už druhý triumf v Tokiu, zo zlata sa tešil aj v individuálnej súťaži. Balcová bola medzi jednotlivkyňami ôsma, Strehársky 21.



Slovenskí reprezentanti na turnaji párov ani raz neprehrali. Do semifinále postúpili ako víťazi A-skupiny so stopercentnou bilanciou, keď postupne zdolali Brazílčanov 7:3, deklasovali Portugalčanov 10:1 a nedali šancu Britom (8:0). V záverečnom skupinovom stretnutí síce prehrávali s Kanadou 2:3, no v poslednom ende dokázal otočiť stav na 4:3. Aj v semifinále s ruským výberom doťahovali stratu. Po druhom ende prehrávali 1:2, no ďalšie dva vyhrali zhodne 2:0 a postúpili.



Pre slovenskú výpravu v Tokiu je to už desiata medaila, na konte má štyri zlaté, dve strieborné a štyri bronzové.







PH 2020 - boccia:



BC4 - finále: Slovensko - Hongkong 3:2



BC4 - semifinále: Slovensko – ROC 5:2