Slovenskí boccisti získali v Seville zlato v súťaži párov

Sevilla 30. novembra (TASR) - Slovenskí boccisti obhájili na ME v španielskej Seville zlaté medaily z kategórie BC4 v súťaži párov. Kým pred dvoma rokmi na rovnakom mieste triumfovala Michaela Balcová spolu so Samuelom Andrejčíkom, teraz to pri neúčasti trojnásobného paralympijského šampióna dokázala aj s Martinom Strehárskym. Po striebre v individuálnej súťaži získala už svoju druhú medailu na európskom šampionáte. Slovenský paralympijský výbor (SPV) o tom informoval v tlačovej správe.



Balcová so Strehárskym zdolali v základnej skupine postupne Maďarsko (3:1), Španielsko (6:1) aj Chorvátsko (4:2), vďaka čomu postúpili priamo do semifinále. Tam vyhrali nad Portugalskom 5:3 a mohli sa tešiť na finále a repete súboja s Maďarskom. Po výhre 4:2 mohli oslavovať vytúžený titul. Slovensko tak ukončilo účinkovanie na ME s bilanciou troch medailí – jednej zlatej a dvoch strieborných. Pre Balcovú so Strehárskym je to zároveň druhý tohtoročný titul z vrcholného podujatia, keďže začiatkom septembra oslavovali spolu so Samuelom Andrejčíkom aj paralympijské prvenstvo v mixe na hrách v japonskom Tokiu.