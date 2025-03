Slovenskí curleri postúpili na ZPH 2026 a do play off MS 2025

Stevenston 7. marca (TASR) - Slovenskí curleri na vozíku postúpili do play off na MS 2025, čím si zaistili účasť na budúcoročnej paralympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Zároveň to znamená udržanie sa v A-kategórii a možnosť bojovať o medaily. Medzi najlepších osem tímov sveta dostala Slovensko pätica Peter Zaťko, Radoslav Ďuriš, Adrián Ďurček, Monika Kunkelová a Alžbeta Vörösová.



Tím pod vedením trénera Milana Bubeníka si zaistil postup vo štvrtok, najprv zdolal Nórsko 9:1 a neskôr si poradil 11:6 s domácim Škótskom. "Po zlom začiatku turnaja, dohovore zo strany trénerov a vzájomnej výmene názorov v utorok večer zapadli koliečka slovenského curlingového stroja konečne do seba. Aj napriek rannej prehre s Kanadou bolo vidieť, že sa zlepšujeme, resp. sa dostávame do natrénovaného módu. Večer sme tento progres potvrdili proti Anglicku a s vylepšenou náladou sme išli do posledného hracieho dňa, " zhodnotil Bubeník pre TASR. Slovenskí curleri nechýbali na ZPH od Vancouveru 2010 a svoje maximum dosiahli na ZPH 2018 v Pchjongčchangu, kde skončili na šiestom mieste.



"Ráno sa hráči rozhodli, že venujú svojmu skipovi Radkovi Ďurišovi darček k meninám v podobe dvoch víťazstiev, čo aj do body splnili. Prvý zápas s Nórskom sme pekne začali a nedovolili sme súperovi vrátiť sa doň, pričom sme ho s prehľadom vyhrali. Večerný duel bol pre nás už len potvrdením našich kvalít. Hneď od začiatku sme nervózne domáce Škótsko, ktoré chcelo a muselo vyhrať, nepustili k hre. Po dvoch endoch sme vyhrávali 7:0 a potom rozumnou a hlavne kvalitnou hrou nedovolili súperovi, aby čo i len pomyslel na návrat do zápasu," povedal Bubeník, ktorého tím postúpil na úkor domácich.



Slovákov čaká kvalifikácia o semifinále v piatok do 11.00 SEČ proti Švédsku, v prípade víťazstva si večer o 19.00 zahrajú s Kórejskou republikou. "Výhrou sme sa po základnej časti umiestnili na 6. mieste, čo zaručuje účasť na zimnej paralympiáde v Taliansku, zotrvanie v A-kategórii na rok 2027, ale hlavne – ideme po tú čerešničku na torte, a to je medaila. Nálada, odvaha a hlavne kvalita na to sú," dodal Bubeník.



Po skončení tímovej súťaže sa na rovnakom mieste začnú MS miešaných párov, kde bude Slovensko reprezentovať dvojica Ďuriš – Kunkelová.