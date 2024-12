Slovenskí florbalisti po dvoch 7. miestach cielia vyššie

Program slovenských florbalistov v základnej B-skupine MS 2024:



sobota 7. decembra o 14.30: Švédsko – SLOVENSKO



nedeľa 8. decembra o 18.15: SLOVENSKO – Fínsko



pondelok 9. decembra o 19.00: SLOVENSKO - Lotyšsko

Bratislava 5. decembra (TASR) - Slovenská mužská florbalová reprezentácia cestuje na majstrovstvá sveta do švédskeho Malmö (7. - 15. decembra) a čaká ju jedenásta účasť na šampionáte. Na predchádzajúcich dvoch turnajoch obsadili zverenci Radomíra Mrázka zhodne siedme miesto a ambície majú tentokrát vyššie. Cieľom je zahrať si v posledný hrací deň turnaja o pozíciu v top päťke.Slovenský tím je aj tento rok súčasťou elitnej osmičky svetového renkingu, čo mu zaručilo pozíciu v jednej z dvoch kvalitnejších základných skupín. Postupne sa na turnaji stretne so Švédskom, Fínskom a Lotyšskom. Prvé dve mužstvá postúpia priamo do štvrťfinále, zvyšné dve čaká súboj play off s účastníkom výkonnostne slabšej skupiny. Vo štvrtok mal národný tím naplánovaný let do Švédska a v sobotu popoludní už hrá prvý zápas proti domácemu top favoritovi na zlato.V príprave si Slovensko zahralo osem duelov na turnajoch v Bratislave a v poľskom Nowom Tomysli s bilanciou piatich víťazstiev a troch prehier.povedal na tlačovej konferencii pred odletom tréner Radomír Mrázek. S veľkým rivalom z Lotyšska sme raz vyhrali a raz prehrali.dodal hlavný tréner.Slovenská zostava zahŕňa piatich debutantov v najcennejšom drese a oproti tej z Zürichu a Winterthuru z roku 2022 prešla viacerými zmenami. Tím vedený kapitánom Michalom Pažákom si však verí v snahe o historicky najlepšie umiestnenie.zhodnotil skúsený obranca, cestujúci na svoje štvrté majstrovstvá sveta.Až pätica našich reprezentantov spoločne pôsobí v pražskom Bohemianse, ktorý priebežne okupuje prvé miesto českej extraligy. Produktívny útočník Matúš Gajdoš si želá prenesenie pozitívnej energie aj do Malmö:poprial si 22-ročný útočník.