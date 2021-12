Slovenskí florbalisti podľahli vo štvrťfinále domácim Fínom 1:5

MS mužov v Helsinkách - štvrťfinále:



Fínsko - SLOVENSKO 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)



Góly: 17. Lastikka (Kotilainen), 20. Kainulainen (Lehkosuo), 31. Kotilainen (Lastikka), 33. Kotilainen (Kivilehto), 60. Johansson (Salin) - 30. Ujhelyi (Gál). Rozhodovali: Furmánek, Šolc (obaja ČR), vylúčení: 1:1, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1728 divákov.



Zostava SR: Kohút - Řezanina, Miške, Mirt, Kozák, Hatala, Virga - Gál, Gašparík, Kubovič - Ujhelyi, Grlický, Pažák - Grich, Gajdoš, Kvasnica - Slezák, Cvacho

Ďalší výsledok štvrťfinále:



Česko - Lotyšsko 9:1 (1:0, 2:1, 6:0)

Helsinki 8. decembra (TASR) - Slovenskí florbaloví reprezentanti prehrali vo štvrťfinále MS v Helsinkách s obhajcami titulu Fínmi 1:5. Na šampionáte tak budú bojovať o konečné 5.-8. miesto, najbližšie sa v piatok o 9.00 SEČ stretnú s Lotyšskom.Slováci, ktorí opäť nastúpili bez zraneného Michala Dudoviča a aj bez ďalšej opory Filipa Čonku-Skybu, odolávali fínskemu tlaku až do 17. minúty. Po góle Villeho Lastikku sa domáci rozbehli a po dvoch tretinách viedli 4:1. Jediný gól SR strelil v polovici stretnutia v presilovke Lukáš Ujhelyi. Zverenci trénera Radomíra Mrázka zodpovednou defenzívou neumožnili úradujúcim majstrom sveta vybudovať si vyšší náskok, až v samom závere spečatil výsledok na 5:1 Sami Johansson. Fíni potvrdili úlohu jasného favorita a v semifinále narazia na Česko.Slováci utrpeli na šampionáte prvú prehru, predtým si v základnej skupine hladko poradili s USA 15:1, Poľskom 8:4 i Thajskom 15:2 a v play off o štvrťfinále zdolali Nemecko 7:3. Po predchádzajúcich troch neúspešných pokusoch sa tak prebojovali medzi najlepšiu osmičku. Vo fínskej metropole majú šancu dosiahnuť svoje najlepšie umiestenie na MS, ich maximom je zatiaľ ôsma priečka z Zürichu 2012, keď sa ešte hral šampionát v starom formáte bez výkonnostne rozdielnych skupín.Domáci Fíni podľa očakávania od úvodu držali loptičku na florbalkách, Slováci však dobre vykrývali priestor a dlho ich nepúšťali do výrazných šancí. V 10. min nechali nekrytého Sikkinena, ale Kohút predviedol dobrý zákrok, následne v presilovke trafil Johansson konštrukciu bránky. Až v 17. min prekonal favorit slovenskú defenzívu, keď po presnej kombinácii zakončil do odkrytej bránky Lastikka. V závere tretiny zvýšil na 2:0 vydarenou strelou Kainulainen. Slováci si nevedeli vypracovať čistú šancu, nebezpečnejšie boli len zakončenia Gašparíka a Gricha. Gólu sa dočkali až v polovici stretnutia v presilovke, keď po parádnej kombinácii a prihrávke Gála namieril do horného rohu bránky Ujhelyi. Fíni však okamžite odpovedali a Kotilainen dvoma zásahmi upokojil obhajcu. Mrázkov tím sa v tretej tretine za stavu 1:4 viac osmelil smerom dopredu, no nebezpečnejší boli stále domáci. Kohút však skvelými zákrokmi nedovolil vyšší rozdiel v skóre, vychytal Kailialu i Lastikku. V závere mohol skorigovať Gál, ktorý sa dostal do dvoch dobrých šancí, no záverečné slovo mal napokon domáci Johansson - 5:1.