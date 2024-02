Slovenskí florbalisti prehrali s Českom, Mrázek: Nezmyselné chyby

kvalifikácia MS 2024 - 2. európsky turnaj - finále:



SLOVENSKO - Česko 1:10 (0:6, 1:2, 0:2)



Gól SR: 21. Dudovič

hlas po stretnutí /zdroj: szfb.sk/:



Radomír Mrázek, tréner SR: "Stále je to tá istá pesnička, nezvládame úvod stretnutí. Namiesto toho, aby sme hrali disciplinovane, poskytneme súperovi zadarmo gólové situácie po nezmyselných individuálnych chybách. Snažíme sa z toho poučiť. Pomohlo by nám, ak by sme mohli vyberať z väčšieho množstva hráčov."

Lóchow 4. februára (TASR) - Slovenskí florbalisti prehrali vo finále kvalifikačného turnaja na MS s Českom vysoko 1:10. Obe krajiny mali ako víťazi svojich skupín už istý postup na záverečný decembrový turnaj vo švédskom Malmö.Úradujúci vicemajstri potvrdzovali od úvodu úlohu favorita a skóre otvorili už v 17. sekunde. Česi kontrolovali priebeh celého úvodného dejstva, štyrikrát sa presadil Matej Havlas a jeho tím viedol 6:0. V úvode prostrednej tretiny znížil Michal Dudovič. Slováci však potom nedokázali využiť dve presilovky, inkasovali po dvakrát v každom dejstve a na podujatí obsadili druhé miesto.