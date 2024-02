Slovenskí florbalisti remizovali v druhom zápase s Nórskom 5:5

kvalifikácia MS 2024 - 2. európsky turnaj - C-skupina:



Nórsko - SLOVENSKO 5:5 (4:0, 0:3, 1:2)



Góly SR: 28. Kvasnica (Miške), 31. Kvasnica (Batkovič), 35. Mirt (Gašparík), 43. Nehila (Gašparík), 43. Batkovič (Kvasnica). Rozhodovali: Gross, Vinkalns (obaja Lot.), vylúčení: 0:2, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 265 divákov.



Zostava SR: Kohút - Ujhelyi, Mirt, Miške, Jakubec, Hatala, Vrábel, Košarišťan - Nehila, Gašparík, Dudovič - Kvasnica, Gajdoš, Batkovič - Korček, Beriac, Nôta - Pažák, Cvacho

ďalší program C-skupiny:



sobota 3. februára



12.00 SLOVENSKO - Španielsko

Lóchow 1. februára (TASR) - Slovenskí florbalisti remizovali v druhom zápase kvalifikácie o postup na decembrové MS s Nórskom 5:5. Sú tak blízko víťazstva v C-skupine, ktorú vedú so ziskom troch bodov o skóre práve pred piatkovým súperom. Na kvalifikačnom turnaji v poľskom Lóchowe sa stretnú ešte v sobotu o 12.00 h v záverečnom skupinovom súboji so Španielskom, v nedeľu ich čaká duel o konečné umiestnenie.Zverenci trénera Radomíra Mrázka by sa prípadným víťazstvom nad Nórskom priblížili k prvenstvu v skupine a k zisku miestenky na MS, no proti severanom absolútne nezachytili úvod stretnutia. V prvých 20 minútach inkasovali až štyri góly. Zo studenej sprchy sa však rýchlo prebrali, v prostrednej časti aj zásluhou dvoch presných zásahov Tomáša Kvasnicu znížili a v tretej tretine sa im podarilo otočiť na 5:4. V 58. minúte však Nóri dokázali využiť ponúknutú presilovku zásluhou Pedersena a vyrovnali na konečných 5:5.Z celého turnaja sa na decembrový šampionát prebojujú štyri tímy. Miestenky získajú víťazi oboch skupín (C a D), plus ďalšie dve mužstvá, ktoré uspejú v nedeľu v súbojoch medzi druhými a tretími tímami.