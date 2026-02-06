< sekcia Šport
Slovenskí florbalisti si poradili s Rakúšanmi 9:3
Zverenci trénera Radomíra Mrázka sa v E-skupine stretnú ešte s Poľskom (v sobotu o 19.00), v nedeľu ich čaká duel o konečné umiestnenie na turnaji.
Autor TASR,aktualizované
Trenčín 6. februára (TASR) - Slovenskí florbalisti zvládli aj svoj druhý zápas v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta vo fínskom Tampere (4.-13. decembra 2026). Na turnaji v Trenčíne v piatok zvíťazili nad reprezentáciou Rakúska jasne 9:3. Dvoma gólmi a asistenciou sa na tom podieľal Ladislav Mirt, ďalšie dva zásahy si pripísal Peter Nehila.
Zverenci trénera Radomíra Mrázka sa v E-skupine stretnú ešte s Poľskom (v sobotu o 19.00), proti ktorému zabojujú o prvé miesto v skupine. V nedeľu ich čaká duel o konečné umiestnenie na turnaji. V druhej trenčianskej D-skupine účinkujú Švédsko, Dánsko, Island a Lichtenštajnsko. Na svetový šampionát postúpia víťazi oboch skupín a úspešnejší zo súboja medzi tímami na druhých miestach. Okrem toho si víťazi skupín, ktorí budú mať už istý postup, zahrajú medzi sebou finále turnaja.
Zverenci trénera Radomíra Mrázka sa v E-skupine stretnú ešte s Poľskom (v sobotu o 19.00), proti ktorému zabojujú o prvé miesto v skupine. V nedeľu ich čaká duel o konečné umiestnenie na turnaji. V druhej trenčianskej D-skupine účinkujú Švédsko, Dánsko, Island a Lichtenštajnsko. Na svetový šampionát postúpia víťazi oboch skupín a úspešnejší zo súboja medzi tímami na druhých miestach. Okrem toho si víťazi skupín, ktorí budú mať už istý postup, zahrajú medzi sebou finále turnaja.
kvalifikácia o postup na MS 2026
E-skupina:
Rakúsko - SLOVENSKO 3:9 (0:2, 0:1, 3:6)
Góly: 48. Nussbaumer, 56. Schlugi, 58. Schlugi (Winges) - 10. Nehila (Mirt), 20. Kopejtko, 32. Gašparík (Balner), 46. Mirt, 49. Haša (Balner), 51. Mirt, 51. Haša, 55. Gašparík, 58. Nehila, 569 divákov.
E-skupina:
Rakúsko - SLOVENSKO 3:9 (0:2, 0:1, 3:6)
Góly: 48. Nussbaumer, 56. Schlugi, 58. Schlugi (Winges) - 10. Nehila (Mirt), 20. Kopejtko, 32. Gašparík (Balner), 46. Mirt, 49. Haša (Balner), 51. Mirt, 51. Haša, 55. Gašparík, 58. Nehila, 569 divákov.
hlasy po zápase /zdroj: szfb.sk/:
Karel Ševčík, asistent trénera SR: „Máme trochu zmiešané pocity, pretože sme sa snažili odohrať kontrolovaný zápas, čo sa nám spočiatku aj darilo, no neboli sme dostatočne nebezpeční v útoku. Neskôr sme spravili zmeny v zostave, začali sme byť aktívnejší, no záver nám ušiel s čím nemôžeme byť spokojní. Museli sme zostavu stiahnuť na dve päťky. Máme na čom pracovať, aby sme boli lepším tímom.“
Ladislav Mirt, najlepší hráč SR: „Ja som si tento duel celkom užil. Podľa mňa mal tri fázy. Spočiatku to bolo pomalé z oboch strán, bolo náročné dostať sa do nebezpečných situácií. S pribúdajúcim časom sa priestory na oboch stranách začali viac otvárať. Vytvorili sme si šance a z nich sme začali strieľať potrebné góly.“
Karel Ševčík, asistent trénera SR: „Máme trochu zmiešané pocity, pretože sme sa snažili odohrať kontrolovaný zápas, čo sa nám spočiatku aj darilo, no neboli sme dostatočne nebezpeční v útoku. Neskôr sme spravili zmeny v zostave, začali sme byť aktívnejší, no záver nám ušiel s čím nemôžeme byť spokojní. Museli sme zostavu stiahnuť na dve päťky. Máme na čom pracovať, aby sme boli lepším tímom.“
Ladislav Mirt, najlepší hráč SR: „Ja som si tento duel celkom užil. Podľa mňa mal tri fázy. Spočiatku to bolo pomalé z oboch strán, bolo náročné dostať sa do nebezpečných situácií. S pribúdajúcim časom sa priestory na oboch stranách začali viac otvárať. Vytvorili sme si šance a z nich sme začali strieľať potrebné góly.“