Slovenskí florbalisti si v C-skupine poradili s Poliakmi 8:4

MS mužov, C-skupina:



Poľsko - SLOVENSKO 4:8 (1:3, 1:3, 2:2)



Góly: 11. Malajka (Dahlstrom), 26. Antoniak (Malajka), 41. Rydzewski (Ma. Sienko), 60. Rydzewski (Mi. Sienko) - 7. Dudovič (Gál), 15. Gál (Gašparík), 20. Miške (Dudovič), 24. Kozák (Pažák), 25. Kubovič (Kvasnica), 32. Miške (Dudovič), 49. Gajdoš (Hatala), 55. Gál (Gašparík). Rozhodovali: Sjogren, Ellis (obaja Fín.), vylúčení: 1:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1.



Zostava SR: Kohút – Řezanina, Miške, Mirt, Kozák, Hatala, Virga – Gál, Gašparík, Dudovič – Ujhelyi, Grlický, Pažák – Kvasnica, Gajdoš, Kubovič – Grich, Slezák



ďalší výsledok C-skupiny:



Thajsko - USA 9:3



Tabuľka C-skupiny:



1. SLOVENSKO 2 2 0 0 23:5 4



2. Thajsko 2 1 0 1 15:11 2



3. Poľsko 2 1 0 1 12:14 2



4. USA 2 0 0 2 4:24 0



Helsinki 4. decembra (TASR) - Slovenskí florbaloví reprezentanti uspeli aj vo svojom druhom zápase na MS v Helsinkách. V sobotu si poradili v C-skupine s Poľskom 8:4 a prakticky si zabezpečili postup do vyraďovacej fázy. Po dva góly SR strelili Ladislav Gál a Michal Miške.Slováci majú na konte štyri body, keď predtým v úvodnom vystúpení deklasovali USA 15:1. V základnej skupine ich čaká ešte v nedeľu o 16.30 SEČ duel s Thajskom.Slováci mali od úvodu herne navrch a v 7. min sa ujali vedenia, keď ukážkovú kombináciu zakončil z prvej Dudovič. V 11. min síce vyrovnal nepokrytý Malajka, no Poliaci tým nezastavili slovenský gólostroj. Ešte do prestávky skórovali Gál a Miške, v 25. min Kubovič zvýšil už na 5:1 pre SR. Zverenci trénera Mrázka naďalej hýrili pohybom a kombináciami drvili poľský obranný val. V 32. min Miške svojím druhým gólom v zápase upravil už na 6:2. Slováci kontrolovali vývoj, v tretej časti sa do streleckej listiny zapísali ešte Gajdoš a druhýkrát Gál. Poliaci v závere pri hre so šiestimi hráčmi už len znížili na 4:8 zásluhou Rydzewského.."."