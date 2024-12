Slovenskí florbalisti zdolali Nemecko, dosiahli historický úspech

SLOVENSKO - Nemecko 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)



Góly: 16. Gajdoš (tr. strieľanie), 39. Dudovič, 55. Šifra (Kozák), 59. Dudovič (Kohút) - 40. Broker (von Pritzbuer). Rozhodcovia: Fässler, Schläpfer (obaja Švaj.), vylúčení: 1:1, presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, 244 divákov.



Zostava SR: Kohút - Pažák, Miške, Mirt, Virga, Jakubec, Bačinský, Chochol, Košarišťan - Čonka-Skyba, Gašparík, Dudovič - Kvasnica, Gajdoš, Batkovič - Nehila, Hatala, Kozák - Šifra

ďalší výsledok - o 5.-8. miesto:



Nórsko - Švajčiarsko 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)

Malmö 14. decembra (TASR) - Slovenskí florbalisti zvíťazili v sobotnom zápase o 5.-8. miesto na MS v Malmö nad Nemeckom 4:1. Dva góly SR strelil Michal Dudovič. Slováci tak dosiahnu svoje historicky najlepšie umiestnenie na MS, v nedeľu o 12.30 h budú bojovať o konečné 5. miesto proti favorizovanému Švajčiarsku. Doteraz bola ich maximom siedma priečka z predchádzajúcich dvoch šampionátov.Zverenci trénera Radomíra Mrázka sa ujali vedenia v 16. minúte, keď Matúš Gajdoš premenil trestné strieľanie. Na konci druhej tretiny pri vylúčení Ladislava Mirta unikol v oslabení Dudovič a zvýšil náskok, Nemci však vzápätí využili presilovku zásluhou Janosa Brokera. Tretia časť sa niesla v taktickom duchu, ani jeden z tímov nechcel urobiť chybu. Upokojenie do slovenských radov priniesol až gól Michala Šifru v 55. minúte, triumf spečatil v závere do prázdnej bránky Dudovič.Slováci si na šampionáte pripísali druhé víťazstvo. V základnej B-skupine prehrali so Švédmi (4:12) a Fínmi (1:7) a remizovali s Lotyšskom (4:4). V play off zdolali Estónsko 9:5 a vo štvrťfinále podľahli Česku 1:9.