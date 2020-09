Slovenskí futbalisti cestujú do Izraela bez piatich hráčov

2. skupina B-divízie Ligy národov 2020/2021 - 2. kolo:



pondelok 7. septembra:



Netanya



20.45 Izrael - SLOVENSKO /rozhodujú: Dabanovič - Djukič, Todorovič (všetci ČH)/



Olomouc



20.45 Česko - Škótsko /rozhoduje: Gözübüyük (Hol.)/

Tabuľka:



1. Česko 1 1 0 0 3:1 3



2. Izrael 1 0 1 0 1:1 1



Škótsko 1 0 1 0 1:1 1



4. SLOVENSKO 1 0 0 1 1:3 0

Bratislava 6. septembra (TASR) - Futbalisti Slovenska sa chcú v Izraeli ukázať v podstatne lepšom svetle ako v piatkovom úvodnom vystúpení v novej edícii Ligy národov, v ktorom po slabom výkone podľahli v Bratislave Čechom 1:3. V pondelkovom zápase 2. skupiny B-divízie v Netanyi sa tréner Pavel Hapal bude musieť zaobísť bez ďalších piatich pôvodne nominovaných hráčov - Petra Pekaríka, Ondreja Dudu (Hertha Berlín) a Adama Zreľáka (1. FC Norimberg) neuvoľnili kluby. K dispozícii nebude ani stopér pražskej Sparty Lukáš Štetina, ktorého po vyšetrení magnetickou rezonanciou pravdepodobne čaká operácia kolena.S výpravou, v ktorej bolo 18 hráčov, necestoval ani ďalší zadák Branislav Niňaj z Fortuny Sittard. Už proti Čechom chýbali stredopoliari Marek Hamšík a duo zo zámorskej MLS Ján Greguš, Albert Rusnák. Strát je príliš veľa, no podľa asistenta trénera Ota Brunegrafa budú Slováci pripravení podať kvalitný výkon. Čaká ich 93. tím rebríčka FIFA, ktorý v piatok získal bod po remíze 1:1 v Škótsku.povedal pre TASR Brunegraf na bratislavskom letisku.Hráči aj členovia realizačného tímu ešte pred odletom do Izraela absolvovali ďalšie testy na COVID-19 a všetci ich mali negatívne.uviedol pre web SFZ stredopoliar Patrik Hrošovský, ktorý po prehre s Českom nemal pokojnú noc.priznal.Proti Izraelu sa slovenskej reprezentácii v minulosti darilo, v štyroch vzájomných zápasoch si pripísala tri výhry a jednu remízu. Oporami súčasného výberu súpera sú kapitán Bibras Natcho, ktorý hráva za Partizan Belehrad, a útočník Eran Zahavi z čínskeho Kuang-čou. Dočasný kouč Willibald Ruttensteiner bol po remíze v Škótsku spokojný a trúfa si aj Slovákov obrať o body.V druhom súboji skupiny nastúpi v Olomouci výber Česka proti Škótsku. Domáci sa v nedeľu večer narýchlo zišli v úplne novom zložení. Dočasný tréner David Holoubek privítal šesť hráčov Sigmy Olomouc, štvoricu z Baníka Ostrava a niekoľkých mladých hráčov z výberu do 19 rokov. Pre výskyt koronavírusu v mužstve pred zápasom so Slovenskom totiž museli Česi poskladať úplne nové mužstvo i realizačný tím. Tréner Holoubek mal pôvodne viesť duel českej devätnástky proti Slovákom z rovnakej vekovej kategórie v českej obci Strání. Sobotňajší súboj však zrušili a Holoubeka narýchlo "povýšili" na trénera áčka.Duel Izrael - Slovensko v Netanyi má úvodný výkop o 20.45 SELČ. Povedú ho rozhodcovia z Čiernej Hory na čele s hlavným arbitrom Nikolom Dabanovičom, ktorému budú asistovať Milovan Djukič a Vladan Todorovič. Priamy prenos odvysiela Jednotka RTVS. V nasledujúcom asociačnom termíne budú Slováci v akcii až trikrát. Najskôr vo štvrtok 8. októbra nastúpia v semifinále baráže EURO 2020 v Bratislave proti Írom. Potom ich čakajú dva zápasy v Lige národov - v nedeľu 11. októbra v Škótsku a v stredu 14. októbra sa v Trnave predstavia proti Izraelu.