Slovenskí futbalisti do 18 rokov remizovali v príprave s Českom 1:1

príprava:



Slovensko - Česko 1:1 (1:0)



Góly: 23. Záhradník - 55. Hranoš







Branislava Fodrek, tréner SR: "Myslím si, že je to spravodlivý výsledok, remízu musíme brať. Súper mal lepší začiatok, my sme dali gól po peknej akcii a polčas sme dohrali na 1:0. V druhom mal opäť viac loptu súper, my sme prehrávali veľa osobných súbojov. Česi vyrovnali po našej chybe a mali tam ešte dve šance. Mali sme slušné aj slabšie úseky, súper bol fyzickejší ako my, čo nám robilo problémy."

Dunajská Streda 6. júna (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 18 rokov remizovali v utorkovom prípravnom zápase v Dunajskej Strede s Českom 1:1. Domácich poslal do vedenia v 23. minúte Zoran Záhradník, za hostí vyrovnal desať minút po prestávke Vojtěch Hranoš. Odveta je na programe v piatok 9. júna o 11.00 opäť v Dunajskej Strede.