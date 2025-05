Slovenskí futbalisti do 20 rokov zdolali v príprave Škótsko 2:1

prípravný zápas v Senci:



SLOVENSKO 20 - Škótsko 20 2:1 (0:1)



Góly: 48. Maroš, 82. Jokel - 11. Wales

Senec 23. mája (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 20 rokov zdolala v prípravnom zápase rovesníkov zo Škótska 2:1. Stretnutie odohrali hráči narodení v roku 2004 a mladší, ktorí sú adeptmi pre nadchádzajúci kvalifikačný cyklus reprezentácie do 21 rokov. Po domácom šampionáte čaká zverencov Jaroslava Kentoša kvalifikácia na ME 2027 v Albánsku a Srbsku.