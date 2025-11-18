< sekcia Šport
Slovenskí futbalisti do 21 rokov prehrali s Anglickom 0:4
Slováci odohrajú ďalší zápas v marci 2026 s domácim Kazachstanom.
Autor TASR
Prešov 18. novembra (TASR) - Slovenskí futbalisti do 21 prehrali s Anglickom 0:4 vo svojom šiestom zápase D-skupiny kvalifikácie ME 2027. Bola to pre nich prvá prehra, po ktorej klesli na priebežné 2. miesto práve za Anglicko. Albión je s 15 bodmi líder skupiny. Slováci odohrajú ďalší zápas v marci 2026 s domácim Kazachstanom.
Pred zaplnenými tribúnami začali aktívnejšie Angličania, keď Peckovu strelu z diaľky musel Hrdina vytlačiť na rohový kop. O dve minúty bol v sľubnej pozícii aj George, slovenský brankár si opäť poradil. Slováci sa postupne osmelili, ale nedostali sa do blízkosti brány a strela Marcelliho letela mimo. V 18. minúte domáci reprezentanti podcenili center Gittensa, Riznič neustrážil na zadnej žrdi Georga, ktorý vrátil loptu do malého vápna, kde Danihel nechal zblízka hlavičkovať Mubamu - 0:1. Riznič dostal v 25. minúte krížnu prihrávku od Hranicu, ale zvnútra šestnástky prestrelil bránu.
Aj do druhého dejstva vstúpili lepšie hostia. Peck sa dostal k strele spoza šestnástky, ktorú Hrdina zneškodnil aj s pomocou ľavej žrde. Po hodine hry bolo už 0:2, keď sa Nwaneri dostal za obranu Slovákov a preloboval Hrdinu. Hostia mali zápas pod kontrolou, domácich efektívne bránili a zároveň hrozili prečísleniami. V 73. minúte predviedol Norton-Cuffy prienik po pravej strane, dostal sa až do šestnástky, kde spätnou prihrávkou poslal loptu Lewisovi, ktorý ju posunul ešte lepšie postavenému Kingovi - 3:0. Po tomto momente tempo hry mierne upadlo a hralo sa najmä medzi šestnástkami. Mubama mohol 85. minúte zvýšiť náskok Angličanov, ale jeho únik zneškodnil Hrdina. Krátko na to ho však Mubama prekonal druhýkrát v zápase, keď Jakubko stratil loptu a defenzíva Slovákov nezastavila anglického útočníka.
tabuľka D-skupiny
1. Anglicko 5 5 0 0 13:0 15
2. SLOVENSKO 6 4 1 1 12:9 13
3. Írsko 4 2 1 1 5:5 7
4. Moldavsko 6 1 1 4 7:12 4
5. Kazachstan 5 1 1 3 3:6 4
6. Andora 6 1 0 5 1:9 3
zostávajúci program SR do 21 rokov v kvalifikácii ME 2027
piatok, 27. marca 2026: Kazachstan - SR
piatok, 29. septembra 2026: SR - Írsko
piatok, 2. októbra 2026: Anglicko - SR
utorok, 6. októbra 2026: Andorra - SR
