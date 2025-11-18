Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 18. november 2025Meniny má Eugen
< sekcia Šport

Slovenskí futbalisti do 21 rokov prehrali s Anglickom 0:4

.
Na snímke futbalisti Anglicka sa tešia z gólu počas zápasu D-skupiny kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2027 hráčov do 21 rokov Slovensko - Anglicko v Prešove 18. novembra 2025. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Slováci odohrajú ďalší zápas v marci 2026 s domácim Kazachstanom.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Prešov 18. novembra (TASR) - Slovenskí futbalisti do 21 prehrali s Anglickom 0:4 vo svojom šiestom zápase D-skupiny kvalifikácie ME 2027. Bola to pre nich prvá prehra, po ktorej klesli na priebežné 2. miesto práve za Anglicko. Albión je s 15 bodmi líder skupiny. Slováci odohrajú ďalší zápas v marci 2026 s domácim Kazachstanom.



kvalifikácia ME do 21 rokov:

D-skupina

Slovensko - Anglicko 0:4 (0:1)

Góly: 18. a 87. Mubama, 60. Nwaneri, 73. King. Rozhodcovia: Umudlu - Huseynov, Mammadov (všetci Azerb.), ŽK: Fiala - Peck, Lewis, 5903 divákov.

Slovensko: Hrdina - Hranica (83. Dulay), Pališčák, Jakubko, Danihel (27. Mielke) - Chyla (83. Hájovský), Gidi, Gajdoš (64. Fiala) - Marcelli, Pira (64. Griger), Riznič

Anglicko: Setford - Norton-Cuffy, Alleyne (78. Phillips), Lewis (78. Fisher), Acheampong - Peck (68. Miley), Nwaneri (68. King), Bellingham - George (61. Hall), Mubama, Gittens




Pred zaplnenými tribúnami začali aktívnejšie Angličania, keď Peckovu strelu z diaľky musel Hrdina vytlačiť na rohový kop. O dve minúty bol v sľubnej pozícii aj George, slovenský brankár si opäť poradil. Slováci sa postupne osmelili, ale nedostali sa do blízkosti brány a strela Marcelliho letela mimo. V 18. minúte domáci reprezentanti podcenili center Gittensa, Riznič neustrážil na zadnej žrdi Georga, ktorý vrátil loptu do malého vápna, kde Danihel nechal zblízka hlavičkovať Mubamu - 0:1. Riznič dostal v 25. minúte krížnu prihrávku od Hranicu, ale zvnútra šestnástky prestrelil bránu.

Aj do druhého dejstva vstúpili lepšie hostia. Peck sa dostal k strele spoza šestnástky, ktorú Hrdina zneškodnil aj s pomocou ľavej žrde. Po hodine hry bolo už 0:2, keď sa Nwaneri dostal za obranu Slovákov a preloboval Hrdinu. Hostia mali zápas pod kontrolou, domácich efektívne bránili a zároveň hrozili prečísleniami. V 73. minúte predviedol Norton-Cuffy prienik po pravej strane, dostal sa až do šestnástky, kde spätnou prihrávkou poslal loptu Lewisovi, ktorý ju posunul ešte lepšie postavenému Kingovi - 3:0. Po tomto momente tempo hry mierne upadlo a hralo sa najmä medzi šestnástkami. Mubama mohol 85. minúte zvýšiť náskok Angličanov, ale jeho únik zneškodnil Hrdina. Krátko na to ho však Mubama prekonal druhýkrát v zápase, keď Jakubko stratil loptu a defenzíva Slovákov nezastavila anglického útočníka.



tabuľka D-skupiny

1. Anglicko 5 5 0 0 13:0 15

2. SLOVENSKO 6 4 1 1 12:9 13

3. Írsko 4 2 1 1 5:5 7

4. Moldavsko 6 1 1 4 7:12 4

5. Kazachstan 5 1 1 3 3:6 4

6. Andora 6 1 0 5 1:9 3



zostávajúci program SR do 21 rokov v kvalifikácii ME 2027

piatok, 27. marca 2026: Kazachstan - SR

piatok, 29. septembra 2026: SR - Írsko

piatok, 2. októbra 2026: Anglicko - SR

utorok, 6. októbra 2026: Andorra - SR
.

Neprehliadnite

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

Týždenník: Odpustenie nestačí

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov II.