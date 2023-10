Slovenskí futbalisti prehrali na záver prvej fázy so Španielskom 1:5

1. fáza kvalifikácie ME 2024 hráčov do 17 rokov



8. skupina:



Španielsko - SLOVENSKO 5:1 (4:1)



Góly: 9. a 45.+1. Duran (prvý z 11 m), 19. a 50. Arnucio, 33. Reyes Lopez - 28. Espart (vl.)







Malta - Severné Macedónsko 1:1 (0:1)



Góly: 90.+1 Melillo - 38. Etoski, ČK: 90.+4 Borg (Malta) po 2. ŽK







tabuľka:



1. Španielsko 3 3 0 0 17:1 9*



2. SLOVENSKO 3 2 0 1 6:5 6*



3. Malta 3 0 1 2 1:9 1



4. Sev. Macedónsko 3 0 1 2 1:10 1



*postup do druhej fázy kvalifikácie

Ta'Qali 31. októbra (TASR) - Slovenskí futbalisti prehrali v treťom zápase prvej fázy kvalifikácie ME 2024 hráčov do 17 rokov so Španielskom 1:5. Už pred utorňajším stretnutím však mali istý postup a stali sa jediným tímom, ktorý skóroval proti súperovi z Pyrenejského polostrova.Jediný presný zásah slovenského tímu v záverečnom zápase ôsmej skupiny prišiel vďaka vlastencu Xaviho Esparta v 28. minúte. Víťazný gól Španielov, ktorí si zaistili prvé miesto v tabuľke, strelil desať minút predtým Adrián Arnucio.Slováci vyhrali dva predošlé zápasy v maltskom Ta'Qali. V stredu zdolali Severné Macedónsko 4:0 a o tri dni neskôr si poradili s domácim výberom 1:0. V tabuľke obsadili druhé postupové miesto a idú priamo do ďalšej fázy, ktorej žreb sa uskutoční v decembri. Predstaví sa v nej 32 tímov a na záverečnom šampionáte na Cypre (20.5 - 5.6.) bude 16 krajín vrátane domáceho tímu. Ten má istú miestenku.