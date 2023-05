Slovenskí futbalisti prehrali v osemfinále na MS20 s Kolumbiou 1:5

osemfinále MS do 20 rokov



Kolumbia - SLOVENSKO 5:1 (0:0)



Góly: 48. a 90.+4 Cortes, 52. a 63. Angel, 50. Asprilla - 87. Jambor. Rozhodovali: Al Hoish - Yasir, Al Sultan (všetci S. Arábia), ŽK: Šnajder, Jambor (obaja SR)



Kolumbia: Marquinez – Ocampo (69. Palacios), Alvarez, Mantilla, Salazar – Puerta (64. Velez), Manyoma (69. Monsalve), Asprilla, Cortes, Torres (64. Castilla) – Angel (64. Cabezas)



Slovensko: Danko – Ovšonka, Kóša, Ujlaky (71. Gaži) – Kopásek (81. Mičuda), Murgaš (81. Szolgai), Šnajder, Šikula – Gajdoš, Jambor, L. Sauer (60. Marcelli)

ďalší sumár:



Brazília - Tunisko 4:1 (2:0)



Góly: 31. a 90.+10 Santos, 11. Leonardo (z 11 m), 90.+1 Martins - 90.+13 Othman, ČK: 45. Renan (Brazília)

San Juan 31. mája (TASR) – Slovenskí futbalisti nepostúpili do štvrťfinále na MS do 20 rokov v Argentíne. V stredajšom osemfinále nestačili na Kolumbiu 1:5, keď favorit zaznamenal tri góly krátko po začiatku druhého polčasu. Zverenci Alberta Rusnáka vyrovnali maximum Slovenska na šampionáte v tejto vekovej kategórii z roku 2003.Favorit ukázal kvalitu v druhom polčase, keď slovenských futbalistov dostal pod tlak. Dvakrát sa presadili Oscar Cortes s Tomasom Angelom a raz Jaser Asprilla. Jediný gól Slovenska zaznamenal Timotej Jambor v 87. minúte. Kolumbia sa v boji o semifinále stretne proti víťazovi zápasu medzi Anglickom a Talianskom.Prvé minúty duelu sa niesli v znamení prevahy Slovákov, ale šancu si nevypracovali. Kolumbijčania hrozili najmä po rýchlych kontrách a z nich mali oveľa nebezpečnejšie šance. Najskôr v 11. minúte výborne prečítal ich úmysel Ujlaky a obranným zákrokom odvrátil nebezpečenstvo. Potom sa dostal do úniku Asprilla, jeho prihrávku zastavil Kóša. Najväčšiu šancu mali Kolumbijčania v 28. minúte, keď po chybe Gajdoša a spätnej prihrávke priamo na nohu Angela išiel juhoamerický útočník sám na bránu, lopta však skončila vedľa pravej žrde. Na túto šancu odpovedal Kopásek, spoza šestnástky napriahol na bránku, no Marquinez zasiahol. Slovenský brankár Danko musel do konca polčasu vyriešiť ešte jednu nebezpečnú situáciu, keď zmaril pokus Puertu z bezprostrednej blízkosti.Hráči Kolumbie udreli hneď po zmene strán a počas štyroch minút zaznamenali tri góly. Najprv Cortes využil chybu Ujlakyho, potom sa Asprilla presadil strelou z hranice šestnástky a v 52. minúte Angel zvýšil na 3:0. Favorit naďalej dominoval a o jedenásť minút pridal Angel druhý gól v stretnutí. Kolumbičania mohli zvýšiť aj na 5:0, no Castilla netrafil prázdnu bránu. Tréner Rusnák sa ešte snažil urobiť niečo so zápasom a vystriedal štyroch hráčov. V 87. minúte Slováci znížili na 1:4. Gajdoš odcentroval z pravej strany a Jambor hlavičkou prekonal brankára Marquineza. Cortes v štvrtej minúte nadstaveného času svojím druhým presným zásahom v stretnutí upravil na konečných 5:1.