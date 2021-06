Slovenskí futbalisti remizovali v príprave s Bulharskom

Slovensko - Bulharsko 1:1 (1:1)



Góly: 27. Bénes - 9. A. Iliev, ŽK: Suslov (SR). Rozhodovali: Altmann - Brandner, Gutschi (všetci Rak.), bez divákov.



SR: Kuciak (46. Rodák) - Pekarík, Šatka, Vavro, Holúbek - Lobotka (81. Ďuriš), Bero (72. Hrošovský) - Haraslín (55. Suslov), Bénes, Weiss (55. Jirka) - Boženík (46. Strelec)



Bulharsko: Naumov (46. Mihajlov) - Turicov, Antov, P. Hristov, Božikov - Despodov (82. Karagaren), Čočev, Vitanov (69. Malinov), Cvetanov (46. Jankov) - Krajev (46. D. Iliev) - A. Iliev (60. Minčev)

Ried 1. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti remizovali v utorňajšom prípravnom zápase pred EURO 2020 v Riede s Bulharskom 1:1. V stredu ráno reprezentačný tréner Štefan Tarkovič oznámi konečnú 26-člennú nomináciu na finálový turnaj. Generálkou naň bude v nedeľu 6. júna prípravný duel vo Viedni s Rakúskom.V Josko Arene otvoril skóre v 9. minúte Atanas Iliev po veľkej individuálnej chybe Denisa Vavra. V 27. minúte vyrovnal prvým gólom v najcennejšom drese László Bénes.Kapitánom SR bol Peter Pekarík, ktorý nastúpil na jubilejný 100. reprezentačný zápas. Stal sa štvrtým Slovákom s reprezentačnou stovkou po Marekovi Hamšíkovi (126), Miroslavovi Karhanovi (107) a Martinovi Škrtelovi (104).Slováci začali zle, pôsobili nervózne a zakríknuto. Bulhari hrali dôrazne a vedeli sa dostať do šancí. Už v 6. minúte po centri Božikova hlavou trafil brvno Despodov. Výsledkom zlého úvodu bol inkasovaný gól do slovenskej siete, keď urobil hrubú individuálnu chybu Vavro, ktorému zobral loptu Despodov a po spätnej prihrávke sa presadil strelou zblízka A. Iliev. Potom po zlej rozohrávke Lobotku Vavro v poslednom momente nepustil do šance súpera. V 15. minúte sa opäť po rýchlom brejku dostal do zakončenia agilný Despodov, ale tesne minul pravú žrď. Až po 20 minúte sa Slováci dostali viac do hry, začali byť aktívnejší a viac držali loptu na svojich kopačkách. V 24. minúte chybovali v rozohrávke aj Bulhari, no zakončenie Boženíka na poslednú chvíľu zblokovali a po slovenskom rohu vypálil Haraslín vedľa. Na pravej strane SR začala fungovať spolupráca Pekaríka s Haraslínom, na ľavej strane sa do zápasu dostal Weiss a tak prebrali opraty Slováci. Vyrovnanie sa zrodilo v 27. minúte. Pekaríkov pretiahnutý center na ľavej strane prepadol k Weissovi a ten šikovnou prihrávkou našiel v šestnástke Bénesa, ktorý strelou k vzdialenejšej tyčke vyrovnal. Vo štvrtom reprezentačnom zápase si tak tak dosiahol premiérový gól. Bulhari mohli ísť do vedenia v 32. minúte, ale Despodov hlavou minul. V závere prvého dejstva mal ešte dve šance Haraslín, najprv trafil vedľa a potom jeho pokus súper zblokoval.V polčase vystriedal Kuciaka Rodák a Boženíka Strelec, Bulhari urobili tri zmeny. Slováci sa snažili súpera zatlačiť, prišli aj ďalší noví hráči Jirka a Suslov. Po hodine hry práve Suslov našiel prudkým centrom Jirku, ten ale v ťažkej situácii hlavičkoval vysoko nad. V 70. minúte sa vytiahol Rodák pri strele Jankova výborný zákrok a efektne loptu vyrazil na roh. Slováci hrali prevažne na polovici súpera, ten bol ale dobre organizovaný. Chýbali väčšie šance na oboch stranách, v 85. minúte však mohol rozhodnúť Karagaren, ale jeho strela bola veľmi nepresná. Slováci dohrávali s desiatimi hráčmi v poli, keďže duel pre zranenie nedohral Strelec, podobne skončili aj Bulhari, ktorým sa v závere tiež zranil jeden hráč. Výhru na stranu SR mohol v 88. minúte strhnúť Jirka, po nájazde ale jeho strelu zlikvidoval brankár Mihajlov. Skóre sa už potom nezmenilo a tak sa oba tímy rozišli nerozhodne..": "."