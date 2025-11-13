< sekcia Šport
Slovenskí futbalisti do 21 rokov zvíťazili nad Kazachstanom 2:1
Slováci sú na čele tabuľky D-skupiny o štyri body pred Anglickom, ktoré však odohralo o dva zápasy menej.
Prešov 13. novembra (TASR) - Slovenskí futbalisti do 21 rokov zvíťazili vo svojom piatom zápase kvalifikácie ME 2027 nad Kazachstanom 2:1. V prešovskej Futbal Tatran aréne prehrávali po prvom polčase 0:1, no striedajúci Adrián Fiala dvoma gólmi v druhom dejstve otočil skóre.
Slováci sú na čele tabuľky D-skupiny o štyri body pred Anglickom, ktoré však odohralo o dva zápasy menej. Práve Anglicko bude v utorok 18. novembra v Prešove najbližší súper Slovákov.
Slováci vstúpili do zápasu aktívne a už na konci prvej minúty boli blízko ku gólu, keď Marcelliho strela skončila na žrdi. V následných minútach síce pokračovali v aktivite, no hostia ich nepustili do gólovej príležitosti. Kazachstan išiel do vedenia v 11. minúte, keď využil zmätok v obrane súpera. Slováci nedostali loptu do bezpečia, dostal sa k nej Bagdat a aj s prispením teču prekonal Ťapaja - 0:1. Slováci mali viac z hry, ale ich hre v prvom polčase chýbal moment prekvapenia a obrana Kazachov im veľa nedovolila.
Dôležitý moment prišiel v 52. minúte, keď striedajúci Fiala dorazil loptu za brankára Talyspajeva. Slováci pokračovali v aktivite, gólový úspech im dodal sebavedomie a po hodine hry išli do vedenia. Po akcii z ľavého krídla sa nedôrazne pokrytý Fiala dostal k hlavičke a zblízka upravil na 2:1. Hostia sa nevzdávali a brankár Ťapaj musel riešiť niekoľko nepríjemných situácií. V nadstavenom čase sa do sľubnej šance dostal Marcelli, no jeho strele zvnútra šestnástky chýbala razancia.
tabuľka D-skupiny:
1. SLOVENSKO 5 4 1 0 12:5 13
2. Anglicko 3 3 0 0 7:0 9
3. Írsko 3 2 1 0 5:3 7
4. Moldavsko 5 1 0 4 6:11 3
5. Kazachstan 4 1 0 3 2:5 3
6. Andora 6 1 0 5 1:9 3
kvalifikácia ME do 21 rokov:
Slovensko - Kazachstan 2:1 (0:1)
Góly: 52. a 60. Fiala - 11. Bagdat. Rozhodcovia: McNabb - Robinson, Donaldson (všetci Sev. Ír.), ŽK: Chyla - Karimov, Mrynskij, 4767 divákov.
Slovensko: Ťapaj - Hranica (80. Danihel), Pališčák, Jakubko, Mielke (46. Fiala) - Hájovský (46. Chyla), Gidi, Gajdoš (73. Murgas) - Marcelli, Griger (73. Pira), Riznič
Kazachstan: Talyspajev - Mrynskij, Askarov, Turganov, Karimov (56. Gubarev) - Bajbek (79. Raskatov), Žumabekov, Nurymbet - Valgušev (56. Serikbaj), Bagdat (73. Litoš), Trufanov (73. Agimanov)
hlasy po zápase /zdroj: STVR/:
Jaroslav Kentoš, tréner SR 21: „Sme radi, že sme tento zápas zvládli výsledkovo do víťazného konca. Mali sme dobrý úvod, vypracovali sme si dve dobré šance. Potom súper strelil gól a nám trvalo dosť dlho, kým sme sa vrátili späť do zápasu. Cez polčas sme urobili zmenu na dvoch postoch. Som rád, že chlapci ukázali v druhom polčase dobrú mentalitu a že to za stavu 0:1 nevzdali. Naša mentalita, schopnosť nevzdávať sa, ma veľmi potešila.“
Jakub Jakubko, kapitán SR 21: „Mali sme od zápasu iné očakávania, ale pripravili sme sa na rôzne varianty, jedna z nich bola, že budeme prehrávať a budeme to musieť otáčať. Hneď z prvej šance sme dostali gól, naopak naše sme nedokázali premeniť a v prvom polčase sme sa trápili. V polčasovej prestávke sme si niečo povedali a do druhého sme vyšli ako iné mužstvo. Išli sme za naším cieľom a som rád, že sa nám podarilo zvíťaziť, aj keď hra nebola podľa našich predstáv. Teraz sa nám bude určite lepšie dýchať. Tešíme sa na zápas s Anglickom.“
Adrián Fiala, autor oboch gólov SR 21: „Nastupoval som s tým, že chceme niečo podobné spraviť, teda že to otočíme. Je skvelé, že sa to podarilo vďaka mojim dvom gólom. Išiel som na ihrisko s tým, že chceme zmeniť hru, lebo šance sme si dovtedy vytvárali, ale nevedeli sme streliť gól. Som rád, že sa mi podarilo skórovať. V klube sa mi vôbec gólovo nedarí a v reprezentácii mám na konte už tri góly. Uvidíme, ako sa tréner rozhodne, či nastúpim proti Anglicku. Dúfam, že bude vypredané.“
zostávajúci program SR do 21 rokov v kvalifikácii ME 2027
utorok, 18. novembra: SR - Anglicko /17.00/
piatok, 27. marca 2026: Kazachstan - SR
piatok, 29. septembra 2026: SR - Írsko
piatok, 2. októbra 2026: Anglicko - SR
utorok, 6. októbra 2026: Andorra - SR
