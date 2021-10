Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov zvíťazili nad Maltou

kvalifikácia ME 2023 futbalistov do 21 rokov - C-skupina:



Nitra



Slovensko - Malta 4:0 (2:0)



Góly: 23., 64. a 81. Trusa (tretí z 11 m), 36. Kadák. ŽK: Goljan - A. Vella. Rozhodovali: Hamiti – Avdo, Shkreta (všetci Alb.).



Slovensko: Krajčírik – Kováčik, Kóša, Nemčík, Mesík – Kadák (60. Nebyla), Pokorný (78. Šviderský), Bernát (67. Lichý) – Kaprálik (67. Goljan), Trusa, Galčík (78. Kmeť)



Malta: Al-Tumi – Ellul, Gauci (84. L. Vella), Lonardelli – Mohnani, Grima, Attard (85. Bradshaw), A. Vella – Sciberras (72. Sixsmith), Satariano – Engerer (57. Veselji)

Nitra 12. októbra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov zvíťazili v utorňajšom domácom stretnutí C-skupiny kvalifikácie ME 2023 nad rovesníkmi z Malty jednoznačne 4:0. V Nitre strelil hetrik Matej Trusa, ktorému Európska futbalová únia (UEFA) v oficiálnom zápise uznala aj pôvodne vlastný gól v 64. minúte. Raz skóroval Jakub Kadák.Mladí Slováci dosiahli druhé víťazstvo a v neúplnej tabuľke majú na konte šesť bodov. Najbližšie sa predstavia 12. novembra v Rusku.Malta má v tomto kvalifikačnom cykle na konte skalp Severného Írska, ale pod Zoborom od úvodného výkopu ťahala za kratší koniec. Domáci predvádzali jednu akciu za druhou, skúšali to po oboch krídlach a viackrát sa dostali až do zakončenia vnútri šestnástky, prvé pokusy však nemierili do priestoru troch žrdí. Mladí Slováci napriek tomu nepoľavili v úsilí prelomiť bezgólový stav a podarilo sa im to v 23. minúte. Streleckej kliatby ich zbavil Trusa, ku ktorému prešla lopta cez jedného z hosťujúcich obrancov a krížnou strelou z rohu päťky prepálil Al-Tumiho v maltskej bránke. O trinásť minút neskôr domáci zdvojnásobili svoj náskok, Kadák si nabehol na center z pravej strany do pokutového územia a presnou hlavičkou usmernil loptu do siete.Slovensko si v prvom polčase vypracovalo zaslúžené vedenie a v hernej dominancii pokračovalo aj v druhom dejstve. Po vyše hodine hry sa dočkali aj tretej gólovej odmeny, Galčík odcentroval zľava a po súboji Trusu s hosťujúcim Lonardellim doputovala lopta do bránky. Pôvodne bol gól na 3:0 označený za vlastný, ale UEFA ho v oficiálnom zápise pripísala Trusovi. Domáci už viedli rozdielom triedy a v zostávajúcom priebehu mohli hrať uvoľnene, bez obáv o výsledok. Ten navyše stihli prikrášliť, striedajúci Lichý trafil konštrukciu bránky, no v 81. minúte vybojoval Mesík jedenástku po faule Mohnaniho. Nariadený pokutový kop premenil Trusa a skompletizoval hetrik - 4:0.