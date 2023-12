Slovenskí futsalisti budú v decembrovom dvojzápase bez Drahovského

program C-skupiny kvalifikácie MS 2024:



štvrtok 14. decembra o 21.05 h: Francúzsko - SLOVENSKO /Laval/



piatok 15. decembra o 20.00 h: Chorvátsko - Nemecko /Slavonski Brod/



streda 20. decembra o 18.30 h: SLOVENSKO - Chorvátsko /Levice/, Nemecko - Francúzsko /Drážďany/



tabuľka C-skupiny:



1. Francúzsko 4 3 1 0 17:9 10



2. Chorvátsko 4 2 0 2 12:8 6



3. SLOVENSKO 4 1 1 2 11:15 4



4. Nemecko 4 1 0 3 10:18 3

Bratislava 12. decembra (TASR) - Slovenskú futsalovú reprezentáciu čaká záverečný dvojzápas v rámci elitného kola kvalifikácie MS, ktoré bude hostiť v roku 2024 Uzbekistan. Zverenci Mariána Berkyho sa vo štvrtok 14. decembra o 21.05 h predstavia na palubovke Francúzska v Lavale a 20. decembra o 18.30 h ukončia boje v C-skupine domácim duelom proti Chorvátsku v Leviciach. Ich postupové šance nie sú veľké, zvýšiť by ich mohol triumf v úvodnom vystúpení nad Francúzskom.Reprezentanti sa stretli v pondelok v Bratislave, pred odletom absolvujú tri tréningové jednotky, vo Francúzsku už iba predzápasový tréning. "," informoval portál futsalslovakia.sk. Slovákov proti zverencom Raphaëla Reynauda nečaká nič ľahké, futsalisti "galského kohúta" vedú s desiatimi bodmi bez prehry skupinu a v prípade trojbodového zápisu sa prvýkrát v histórii kvalifikujú na MS. Domáce zápasy hrávajú vo svojom futsalovom centre v Lavale, kde zdolali v tomto roku Nemecko 6:2 a Chorvátsko 5:2.," citovala Berkyho oficiálna stránka Slovenského futsalu.Jeho zverencom patrí v tabuľke tretia priečka so ziskom štyroch bodov. O dva viac majú na konte Chorváti a lídrami skupiny sú 10-bodoví Francúzi. Na MS postúpia priamo víťazi piatich skupín, štyria najlepší z druhých miest dostanú druhú šancu zabojovať o účasť na šampionáte v play off.