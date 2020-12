Slovenskí futsalisti podľahli v príprave Sportingu Paríž 3:4

Prípravný zápas:

Sporting Paríž - Slovensko 4:3 (4:2)

Góly SR: 5. Ševčík (pok. kop.), 8. Belaník, 33. Rick (pok. kop)



Zostava SR: Herko (Oberman, Karpiak) - M. Zdráhal, Rick, Směřička, Hudek, Vaktor, Ostrák, Kyjovský, Belaník, Hudaček, Čeřovský



Paríž 5. decembra (TASR) - Slovenskí futsaloví reprezentanti prehrali v sobotňajšom prípravnom dueli v Clairefontaine so Sportingom Paríž 3:4. Deň predtým zverenci Mariána Berkyho utrpeli debakel 0:5 v súboji s reprezentáciou domáceho Francúzska.Sústredenie v krajine "galského kohúta" pre nich slúžilo ako príprava na nový cyklus kvalifikácie ME 2022, do ktorého vstúpia Slováci 29. januára súbojom v Azerbajdžane.