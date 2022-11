Slovenskí futsalisti remizovali s Nemeckom a naďalej vedú skupinu

12. skupina hlavnej fázy kvalifikácie MS 2024:



SLOVENSKO - Nemecko 0:0



tabuľka 12. skupiny:



1. SLOVENSKO 3 1 2 0 4:1 5



2. Lotyšsko 2 1 0 1 5:4 3



3. Nemecko 3 0 2 1 2:6 2





ďalší program SR:



streda 8. marca 2023



18.00 Lotyšsko - Slovensko





Levice 9. novembra (TASR) - Slovenskí futsalisti remizovali v Leviciach vo svojom treťom vystúpení v hlavnej fáze kvalifikácie MS 2024 s Nemeckom 0:0. Do tabuľky 12. skupiny si tak pripísali piaty bod a držia sa na čele.Zverenci trénera Mariána Berkyho nastúpia na záver kvalifikácie 8. marca 2023 v Lotyšsku. Do tzv. Elite round európskej kvalifikácie postúpia priamo víťazi skupín a štyri najlepšie tímy z druhých priečok. Zvyšných osem mužstiev z druhých miest čaká play off o postup do ďalšej fázy. Dejisko svetového šampionátu zatiaľ nie je známe.