Nedela 12. apríl 2026
Slovenskí futsalisti remizovali v príprave s Maďarskom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

S účastníkom tohtoročných majstrovstiev Európy sa zverenci Richarda Bača stretnú aj v utorok na jeho pôde.

Autor TASR
Levice 12. apríla (TASR) - Slovenskí futsalisti remizovali v nedeľnom prípravnom stretnutí v Leviciach s Maďarskom 2:2. S účastníkom tohtoročných majstrovstiev Európy sa zverenci Richarda Bača stretnú aj v utorok na jeho pôde.



prípravný zápas:

Slovensko - Maďarsko 2:2 (2:1)
