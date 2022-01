Slováci skúsili halu Ziggo Dome, podľa Drahovského je všetko tip-top

Amsterdam 19. januára (TASR) - Slovenská futsalová reprezentácia absolvovala v stredu prvý tréning na majstrovstvách Európy v Holandsku v zápasovej hale Ziggo Dome v Amsterdame. Na skvelom a rýchlom povrchu odohrá debutant dva duely základnej C-skupiny proti Rusku (piatok 21. januára, 17.30) a Poľsku (utorok 25. januára, 20.30).



Aj keď je amsterdamský Ziggo Dome určený hlavne pre koncerty, tak slúži tiež na šport. Dôkaz je blížiace sa EURO 2022, no vo vnútri sa môže prostredie premeniť aj na plavecký bazén s olympijskými rozmermi či ľadovú plochu. A rovnako tak na tenisový kurt či ihrisko pre korfbal. Je to kocka s rozmermi 90x90 metrov a výškou tridsať metrov. Zvonku je lemovaná 840.000 LED diódami, vďaka ktorým je možné prehrávať obrázky či videá. Dlhodobo je to jedna z najviac využívaných arén na svete, pred ňou ich je len pár vrátane newyorskej Madison Square Garden či londýnskej O2 Areny.



Slováci si tréningovú jednotku na modrej ploche lemovanej oranžovými pruhmi (dizajnová pocta pre domáceho organizátora, pozn.) užili. "Potrebovali sme si plochu skúsiť a zvyknúť si na rýchlu palubovku. Vyzerá to tu celé krásne. Prešli sme si detaily na zápas s Ruskom, pár štandardiek a postavení. Ja mám rád takéto rýchle palubovky, kde lopta rýchlo ide. Jediná škoda je, že to bude bez divákov. ME sú vrcholné podujatie, tá organizácia tu je presne taká, aká má byť. Všetko je tip-top," povedal v rozhovore pre Slovenský futsal líder Tomáš Drahovský.



"Úlohou bolo zoznámiť sa s prostredím, palubovkou, s loptami. Aby si hráči zvykli, čo ich tu bude čakať. Tréning bol len zameraný na jednoduché situácie. Hala je krásna, naozaj škoda, že tu nebudú môcť byť diváci. Eufória by sa preniesla na ihrisko k hráčom a výkony mohli byť lepšie. Budeme ich musieť motivovať inak. Ale všetci budú mať rovnaké podmienky," zhodnotil tréner Marián Berky.



Zo športových podujatí sa v tejto aréne konali v rokoch 2018 a 2019 dve zápasnícke podujatia organizácie WWE. Kapacita pre 10.500 divákov však nebude využitá, keďže Európska futbalová únia (UEFA) rozhodla, že vzhľadom na pandemickú situáciu v Holandsku sa turnaj uskutoční bez divákov. Ziggo Dome bude hostiť na EURO 2022 celkovo 20 zápasov. Dvanásť z 24 duelov skupinovej fázy a všetky súboje vo vyraďovacej časti, čiže štyri štvrťfinále, dve semifinále, zápas o 3. miesto a aj finále. To je na programe 6. februára.