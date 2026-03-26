Štvrtok 26. marec 2026
Slovenskí hádzanári budú v skupine s Nemeckom, Talianskom a Belgickom

Autor TASR
Lisabon 26. marca (TASR) - Slovenskí hádzanári sa v kvalifikácii ME 2028 stretnú v 7. skupine s Nemeckom, Talianskom a Belgickom. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v Lisabone. Európsky šampionát sa o necelé dva roky uskutoční v Portugalsku, Španielsku a Švajčiarsku.

Slováci figurovali vo výkonnostne najnižšom štvrtom koši. Žreb rozdelil 32 tímov do ôsmich štvorčlenných kvalifikačných skupín. Z každej z nich postúpia na ME prví dvaja a štyri najlepšie tímy z tretích miest. Miestenku z kvalifikácie tak získa spolu 20 krajín, už istú účasť na záverečnom turnaji majú tri usporiadateľské krajiny a Dánsko ako obhajca titulu.

Kvalifikácia sa bude hrať systémom doma-vonku od novembra 2026 do mája 2027. Šampionát v Portugalsku, Španielsku a Švajčiarsku je na programe od 13. do 30. januára 2028. Dejiskami budú Madrid, Valencia, Lisabon a Zürich. V ére samostatnosti štartovali Slováci na ME doteraz štyrikrát, naposledy v roku 2022 ako spoluorganizátor.

Slovenskí hádzanári stále bojujú aj o účasť na MS 2027 v Nemecku. Po postupe cez Ukrajinu sa zverenci trénera Fernanda Guricha stretnú v polovici mája v dvojzápase o účasť na svetovom šampionáte so Severným Macedónskom.

žreb kvalifikácie ME 2028

1. skupina: Chorvátsko, Holandsko, Litva, Fínsko

2. skupina: Nórsko, Rakúsko, Gruzínsko, Turecko

3. skupina: Island, Srbsko, Ukrajina, Estónsko

4. skupina: Maďarsko, Faerské ostrovy, Čierna Hora, Kosovo

5. skupina: Slovinsko, Česko, Bosna a Hercegovina, Izrael

6. skupina: Francúzsko, Poľsko, Rumunsko, Lotyšsko

7. skupina: Nemecko, Taliansko, Belgicko, SLOVENSKO

8. skupina: Švédsko, Severné Macedónsko, Grécko, Luxembursko



Hracie dni kvalifikácie ME 2028

1. kolo: 4./5. novembra 2026

2. kolo: 7./8. novembra 2026

3. kolo: 10./11. marca 2027

4. kolo: 13./14. marca 2027

5. kolo: 5./6. mája 2027

6. kolo: 9. mája 2027
