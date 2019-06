Slovenskí hádzanári na záver kvalifikácie prehrali v Rusku

kvalifikácia ME 2020 - 7. skupina:



Rusko - Slovensko 30:20 (17:8)



Góly: Soroka 5, Škurinskij, Santalov, Kotov a Kosorotov po 4 - Briatka 6, Macháč 4, Prokop a Kovacech po 3. Rozhodovali: Jovič, Arnautovič (obaja BaH), vylúčení: 2:2, 7 m: 1/1 - 5/5



Maďarsko - Taliansko 32:29 (16:14)

konečná tabuľka 7. skupiny:



1. Maďarsko 6 5 1 0 161:135 11 - postup na ME



2. Rusko 6 4 1 1 158:132 9 - postup na ME



-------------------------------



3. Taliansko 6 2 0 4 146:172 4



4. Slovensko 6 0 0 6 129:155 0



Petrohrad 16. júna (TASR) - Slovenská hádzanárská reprezentácia prehrala v záverečnom zápase kvalifikácie ME 2020 na pôde Ruska v Petrohrade 20:30. Zo 7. skupiny postúpili na šampionát do Švédska, Rakúska a Nórska okrem Rusov aj Maďari, ktorí zdolali Talianov 32:29. Zverenci Petra Kukučku obsadili posledné štvrté miesto bez bodového zisku.Slováci boli už pred týmto duelom bez šancu postúpiť na záverečný turnaj. Pod taktovkou Kukučku absolvovali druhé vystúpenie, v úvodnom podľahli Maďarom. Tí obsadili v tabuľke prvé miesto so ziskom 11 bodov, Rusi skončili na druhej priečke s deviatimi bodmi. Taliansku patrí tretia pozícia (4 b.).