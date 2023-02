Slovenskí hádzanári nastúpia proti Fínsku so Straňovským i Macháčom

Nominácia hádzanárov SR na dvojzápas kvalifikácie ME 2024 proti Fínsku (9. 3. 2023 vo Vantaa a 12. 3. v Hlohovci):



Brankári: Marián Žernovič (TSV St. Otmar Handball St. Gallen/Švaj.), Michal Martin Konečný (SC kelag Ferlach/Rak.)



Pivoti: Martin Slaninka (HSC Suhr Aarau/Švaj.), Šimon Macháč (Fejér-B.Á.L. Veszprém/Maď.), Matúš Moravčík (HC Dukla Praha/ČR)



Krídla: Dávid Mišových (Dessau-Rosslauer HV/Nem.), Erik Fenár (Tatran Prešov), Martin Straňovský (HK Košice), Lukáš Péchy (HC Sporta Hlohovec), Juraj Briatka (HK Kúpele Bojnice)



Spojky: Jakub Prokop, Tomáš Smetánka (obaja Viveros Herol Balonmano Nava/Šp.), Jakub Mikita (FTC Budapešť/Maď.), Martin Potisk (HE-DO B.Braun Gyöngyös/Maď.), Marek Hlinka (HC Dukla Praha/ČR), Marián Hajko (TJ Sokol Nové Veselí/ČR), Lukáš Urban (Tatran Prešov), Ľubomír Ďuriš (MŠK Považská Bystrica), Marek Korbel (ŠKP Bratislava)

Bratislava 8. februára (TASR) - Tucet legionárov figuruje v nominácii hádzanárov Slovenska na marcový dvojzápas druhej fázy kvalifikácie ME 2024 proti Fínsku. Najskôr sa 9. marca predstavia v meste Vantaa, o tri dni neskôr odohrajú odvetu na domácej pôde v Hlohovci. V tabuľke 2. skupiny im bez bodu patrí zatiaľ tretia priečka o skóre pred Fínskom, na čele sú bez straty Nórsko a Srbsko.Vo výbere trénera Fernanda Guricha sa v porovnaní s predchádzajúcou akciou národného tímu objaví pivot maďarského tímu Fejér-B.Á.L. Veszprém Šimon Macháč, ktorý mal od jesene problémy s ramenom a len teraz sa vrátil do zostavy. Takisto po zdravotných problémoch sa do reprezentácie vracia skúsený Martin Straňovský z HK Košice. Naopak, chýba ľavák Marek Hniďák (zatiaľ figuruje len medzi náhradníkmi), ktorý si zranil zápästie počas predchádzajúceho reprezentačného zrazu. Zraz tímu je naplánovaný na pondelok 6. marca ráno v Hlohovci. Informoval portál slovakhandball.sk.