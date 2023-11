Slovenskí hádzanári postúpili cez Kosovo do druhej fázy

Kvalifikácia MS 2025 - I. fáza, odveta:



Kosovo - SLOVENSKO 28:25 (14:14)



Zostava a góly SR: Žernovič 1, Chupryna - Hlinka, Briatka 4, Macháč 4, Rečičár, Fenár 2, Hniďák 3, Dévai, Prokop 3, Ďuriš 2, Tóth, Péchy 3, Moravčík, Smetánka 2, Urban 1

Najviac gólov Kosova: Dedaj a Ninaj po 6, Gegaj a Gjuka po 5, vylúčenia: 4:6, 7 m hody: 6/9 - 2/3

/prvý zápas: 23:33, Slovensko postúpilo/

Priština 5. novembra (TASR) - Slovenskí hádzanári postúpili do II. fázy kvalifikácie MS 2025. V nedeľňajšej odvete na palubovke Kosova síce prehrali 25:28, no z prvého zápasu mali desaťgólový náskok (33:23). Nadchádzajúci svetový šampionát je na programe od 9. do 27. januára 2025 v Chorvátsku, Dánsku a Nórsku.Slováci nestačili na súpera prvýkrát v histórii po troch triumfoch. Na postup na záverečný turnaj musia zdolať ešte dvoch súperov. Zo starého kontinentu ide na MS celkovo 11 tímov, tri majú istú miestenku ako hostitelia a rovnaký počet si vybojuje postup na januárových majstrovstvách Európy. Počas nich sa uskutoční aj žreb druhej fázy kvalifikácie, ktorá je na programe v marci.Kosovo skórovalo, tak ako v štvrtkovom zápase, prvé. Zo siedmich metrov sa presadil Ninaj po 73 sekundách hry. Slováci v úvode len dorovnávali, no domáci si pomáhali aj nedovolenými zákrokmi. Tie viedli k dvom žltým kartám pre Gjuku a Quniho, ktorý poslal svoj tím prvýkrát do dvojgólového vedenia. Na jeho presný zásah však okamžite reagoval Prokop. V polovici úvodného dejstva odskočilo Kosovo na tri góly, keď sa dostalo do tempa počas vylúčenia Tótha. Ďalší dvojminútový trest pre Prokopa však už hostia ustáli a navyše využili trest na strane súpera, ktorý obdržal Muškolaj. V rýchlom slede skórovali brankár Žernovič a Urban a ich tím opäť držal tempo s domácimi. Prvé dejstvo ukončili za stavu 14:14.Po prestávke prišlo k zmene na slovenskom brankárskom poste, keď Žernoviča nahradil Chupryna. Hneď v úvode si pripísal úspešný zákrok, presne o dve minúty ho však prekonal Muškolaj. Mierne navrch mali domáci a postupne začali aj navyšovať vedenie. Za stavu 21:17 si vzal tréner hostí Gurich oddychový čas, ktorého dôsledkom boli tri góly Slovákov za sebou, z toho dva v podaní Hniďáka. Jeho tím však v ďalších minútach bránil nedôrazne a Balkáncov pustil do štvorgólového vedenia v stretnutí (24:20). Napriek krátkej ofenzívnej epizóde sa Slováci nedokázali na súpera dotiahnuť a v 25. minúte sa vrátil do brány Žernovič. Okamžite vykryl sedmičku, no Dedaj skóroval na druhý pokus a o chvíľu prišiel presilovkový gól Kosova do prázdnej brány. Ten znamenal najvyššie vedenie domácich v zápase (27:22), odpovedať však dokázal Smetánka a Slováci si už nenechali postup prejsť pomedzi prsty.