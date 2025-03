Slovenskí hádzanári prehrali s Fínskom 25:26

Hlohovec 16. marca (TASR) - Slovenskí hádzanári neuspeli ani vo svojom štvrtom dueli v kvalifikácii ME 2026. S Fínskom prehrali v nedeľu v Hlohovci 25:26 a prakticky stratili šancu na postup. V tabuľke 2. skupiny sú pred záverečnými dvoma stretnutiami bez zisku bodu na poslednej priečke.



Najlepším strelcom domáceho tímu bol v nedeľu Marco Antl s desiatimi gólmi. Slováci neodplatili súperovi prehru zo štvrtkového stretnutia vo Vantaa, kde domáci uspeli tesne 22:21. Zverenci trénera Fernanda Guricha predtým prehrali aj s favoritmi skupiny - v Maďarsku 32:37 a doma s Čiernou Horou 35:38. Kvalifikáciu uzavrú májové záverečné dve kolá, zverenci trénera Fernanda Guricha najskôr v Prešove privítajú Maďarsko a potom sa predstavia na palubovke Čiernej Hory.



Miestenku na ME v Dánsku, Nórsku a Švédsku si vybojujú prvé dva tímy zo skupiny a štyri krajiny z tabuľky tímov na tretích priečkach.







kvalifikácia ME 2026 - 4. kolo:



Slovensko - Fínsko 25:26 (15:14)



Zostava a góly SR: Žernovič, Čupryna - M. Antl 10/7, Hlinka 2, Ďuriš 5, Páleš 1, Smetánka 2, Fenár 2, Moravčík 1, Jurák 1, Jurkovič, Péchy 1, Kucsera, Tóth, Sloboda, Mišových. Najviac gólov Fínska: Helander 9/3, Henrikssen 6. Rozhodovali: Sirbu, Serdiuc (obaja Maced.), vylúčenia: 5:2, ČK: 54. Karlsson (Fín.), 7m hody: 7/7 - 6/4, 2000 divákov







V zaplnenej hale na Zábraní síce ako prví skórovali Fíni, ale Ďuriš a Hlinka skóre v rýchlom slede otočili a vo vyrovnanom úvode si domáci držali tesný náskok. Slováci po desiatich minútach hry prvýkrát odskočili na rozdiel dvoch gólov, keď to po presnom zásahu Smetánku bolo 7:5. Nasledovala však trojgólová šnúra severského tímu a v 19. minúte po zásahu strelecky aktívneho Helandera viedli Fíni už 11:9. Záver prvého dejstva patril domácim, ktorí najmä vďaka štyrom gólom Antla v sérii (trikrát zo sedmičky) odchádzali do kabín s jednogólovým náskokom. Po zmene strán prišiel strelecký pôst Slovákov, ktorí sa nevedeli v útoku presadiť takmer desať minút a to sa už Fíni dostali do sľubného náskoku 19:15. Domáci sa nevzdávali, doťahovali manko a Ďuriš znížil v 47. minúte na 20:21 zo slovenského pohľadu. Snaha jeho tímu o obrat v skóre však nebola úspešná. Súper štyri minúty pred sirénou upravil na 26:23 a napokon vyhral o jediný gól, keď záverečný útok Slovákom nevyšiel.







tabuľka 2. kvalifikačnej skupiny ME 2026:



1. Maďarsko 3 3 0 0 98:81 6



2. Čierna Hora 3 2 0 1 93:92 4



3. Fínsko 4 2 0 2 99:107 4



4. SLOVENSKO 4 0 0 4 113:123 0







Ďalší program slovenskej reprezentácie v kvalifikácii ME 2026:



7. mája 2025: Slovensko – Maďarsko (Prešov, 18.00 h)



11. mája 2025: Čierna Hora – Slovensko (Bar, 18.00 h)