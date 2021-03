Slováci s domácim debaklom, Kukučka: Ospravedlňujem sa fanúšikom

3. kolo Euro Cupu 2022 hádzanárov:

Slovensko - Maďarsko 15:30 (8:17)



zostava a góly SR: Konečný, Čupryna - J. Briatka, Rábek 1, L. Urban, Slaninka 1, Hruščák 5, Ivanicja, Rečičár 1, M. Briatka 1, Mikita, Burnazovič, Macháč, Bogár 2, Kucsera 3/1, Rakús 1.

Najviac gólov Maďarska: Máthé 10/5, Topič 5, Rodriguez Alvarez 4, Rozhodovali: Bolič a Hurich (obaja Rak.), vylúčenia: 5:2, 7m hody: 3/1 - 6/5, bez divákov

Hlas po zápase /zdroj: RTVS/

Peter Kukučka, tréner SR: "Chcem sa ospravedlniť fanúšikom za tento slabučký výkon, miestami až trápny. Vybuchli sme úplne vo všetkých herných činnostiach, v útoku to bolo veľmi bojazlivé. Sklamali ma najmä hráči, ktorí už majú niečo odohraté za reprezentáciu, pretože v určitých fázach boli na ihrisku neviditeľní. Každý by si mal uvedomiť, čo je pred nami, že nás čaká domáci šampionát. Takto sa nebojuje za slovenskú reprezentáciu. Pred odvetou s Maďarskom sa musíme zlepšiť vo všetkom a hlavne v nasadení. Dúfam, že v nedeľu podáme lepší výkon."

Tabuľka Euro Cupu:

1. Maďarsko 3 2 0 1 89:75 4



2. Chorvátsko 2 2 0 0 62:55 4



3. Španielsko 3 1 0 2 87:81 2



4. SLOVENSKO 2 0 0 2 33:60 0

Bratislava 12. marca (TASR) - Hádzanári Slovenska neuspeli ani vo svojom druhom zápase v Euro Cupe. V piatok prehrali v dueli 3. kola na ZŠ O. Nepelu v Bratislave s Maďarskom jednoznačne 15:30. S rovnakým súperom sa stretnú v nedeľu v Győri, ďalšie stretnutia ich čakajú na prelome apríla a mája.Najlepší strelec zápasu bol hosťujúci Dominik Máthé s 10 gólmi. V drese domácich zaznamenal päť zásahov Patrik Hruščák. Zverenci kouča Petra Kukučku majú po dvoch zápasoch v tabuľke na konte nulu, v stredu nestačili v Bratislave na Španielsko (18:30). Maďari sa vyšvihli na prvú priečku o skóre pred Chorvátsko.Euro Cup hrajú paralelne s kvalifikáciou ME 2022 už istí účastníci budúcoročného európskeho šampionátu - Slovensko a Maďarsko ako jeho organizátori a Španielsko a Chorvátsko ako finalisti predchádzajúcich ME.Skóre otvoril po 94 sekundách z krídla Martin Briatka, no Maďari kontrovali tromi gólmi za sebou. Po štyroch minútach tak viedli 3:1, navyše vzápätí Martin Briatka nepremenil sedmičku. V drese hostí žiaril v úvode najmä Máthé, ktorý mal v polovici prvého dejstva na konte už päť presných zásahov a jeho tím v tom momente viedol 8:4. Maďari sa v útoku presadzovali výrazne ľahšie ako slovenský tím, ktorého trápenie v koncovke sa snažil zmierniť aspoň aktívny Hruščák. Po góle brankára hostí Miklera cez celé ihrisko v 20. minúte to bolo z pohľadu domácich už hrozivých 5:12 a do kabín napokon odchádzali s priepastným deväťgólovým mankom. V druhom polčase trvalo Slovákom až 11 minút, kým sa strelecky prvýkrát presadili, to už po góle Slaninku prehrávali 9:21. Obraz hry sa nemenil, Maďari na palubovke jednoznačne dominovali vo všetkých činnostiach počas celého duelu a bez problémov si pripísali suverénne víťazstvo.