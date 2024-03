Slovenskí hádzanári sa stretnú s Maďarskom, Čiernou Horou a Fínskom

Kodaň 21. marca (TASR) - Slovenskí hádzanári sa v 2. skupine kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy v roku 2026 stretnú s Maďarskom, Čiernou Horou a Fínskom. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v Kodani. Na šampionát si vybojujú postup prvé dva tímy z každej z ôsmich skupín a štyria najlepší z družstiev umiestnených na tretích priečkach.



Organizátormi ME budú od 15. januára do 1. februára 2026 Dánsko, Švédsko a Nórsko. Okrem nich má už istú účasť na šampionáte aj Francúzsko ako obhajca titulu. Táto štvorica bude namiesto kvalifikácie účinkovať na turnaji EHF EURO Cup 2026. O zvyšných 20 miesteniek bude v kvalifikácii bojovať 32 krajín, rozdelených do ôsmich štvorčlenných skupín. Pre určenie poradia ôsmich tímov z tretích pozícií sa budú brať do úvahy len výsledky proti dvom postupujúcim v skupine.



Slováci figurovali pred žrebom v treťom výkonnostnom koši. Spolu s nimi v ňom boli Bosna a Hercegovina, Belgicko, Švajčiarsko, Rumunsko, Litva, Ukrajina a Taliansko, s ktorými sa tak nemohli stretnúť v jednej skupine. Na zápasy kvalifikácie ME 2026 sú v kalendári vyhradené tri termíny (každý s dvoma kolami stretnutí). Hrať sa bude od novembra 2024 do mája 2025, prvé kolo je na programe 6./7. novembra 2024 a záverečné 11. mája 2025.



"Z prvého koša si súpera nenavyberáme. Dostali sme Maďarov, ktorých veľmi dobre poznáme. Patria do svetovej špičky. Dokázali to i minulý týždeň, keď si vybojovali miestenku na OH v Paríži. Čierna Hora je silný tím, no z druhého koša som si neželal Srbsko a Faerské ostrovy, najmä pre ich herný štýl. A z posledného koša nám žreb určil stále lepšiacich sa Fínov, vzájomné súboje s nimi máme ešte čerstvo v pamäti a nebolo to proti nim jednoduché. Musím však povedať, že šancu na postup máme. Teraz sa budeme sústrediť na kvalifikačné súboje o postup na MS 2025 proti Poľsku, ale hneď potom zameriame pozornosť na našich súperov v tejto kvalifikácii,“ reagoval na žreb kouč mužov SR Fernando Gurich pre slovakhandball.sk.



S Fínskom sa Slovensko naposledy stretlo pred rokom v kvalifikácii ME 2024. Vo Vantaa bola z toho prehra 27:30, v Hlohovci víťazstvo 32:25. Slováci dvakrát prehrali s Maďarskom v rámci EHF EURO Cupu 2022 - v marci 2021 doma v Bratislave 15:30 a v Györi 26:36. Zatiaľ posledná vzájomná kvalifikačná konfrontácia je z boja o ME 2020, keď v Érde to na jeseň 2018 bolo 30:22 pre favorita a v lete 2019 sa v Šali duel skončil tesnou slovenskou prehrou 20:21. S Čiernou Horou odohral slovenský tím v kvalifikácii ME 2018 dva vyrovnané súboje. V máji 2017 sa zrodila v Hlohovci remíza 27:27 a v meste Bijelo Polje vyhral balkánsky tím 31:30.



"Myslím si, že skupina je prijateľná, mohlo byť oveľa horšie. V prvom koši boli veľmi silné tímy, nám sa ušli Maďari. Od domácich ME v roku 2022 sa zlepšili a výbornú formu potvrdili teraz postupom na olympijské hry. Čierna Hora je nepríjemný súper, ale určite sa s ním bude dať hrať otvorenú partiu. S Fínskom sme hrali nedávno, je to dobrý súper, no zdolateľný. Pre nás bude každý zápas dôležitý a proti každému súperovi budeme musieť siahnuť na dno síl. Iba vtedy budeme úspešní a budeme môcť pomýšľať na postup,“ uviedol na ľavej spojke hrajúci Lukáš Urban.



Brankárovi Mariánovi Žernovičovi vyšiel z prvého koša želaný súper: "Žreb mohol byť lepší, ale aj horší. Proti Fínsku sme hrali kvalifikácii nedávno. Musíme ukázať v našej hre progres a s týmto súperom si pripísať štyri body. Z prvého koša som si prial nášho južného suseda, keďže po piatich rokoch strávených vo Ferencvárosi, považujem túto krajinu za svoj druhý domov. Maďari sú silní a sú favorit v našej skupine. Ak chceme pomýšľať na postup, tak musíme proti Čiernej Hore bodovať."



Zverenci trénera Guricha sú stále v hre aj o postup na MS 2025 v Chorvátsku, Dánsku a Nórsku. Cez Izrael postúpili do záverečnej fázy kvalifikácie, v májovej baráži po postup nastúpia proti favorizovanému Poľsku. Prvý zápas odohrajú 8. alebo 9. mája 2024 na palubovke súpera, odvetu 11. alebo 12. mája doma.







Žreb kvalifikácie ME 2026



1. skupina: Slovinsko, Severné Macedónsko, Litva, Estónsko

2. skupina: Maďarsko, Čierna Hora, SLOVENSKO, Fínsko

3. skupina: Island, Grécko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko

4. skupina: Španielsko, Srbsko, Taliansko, Lotyšsko

5. skupina: Chorvátsko, Česko, Belgicko, Luxembursko

6. skupina: Holandsko, Faerské ostrovy, Ukrajina, Kosovo

7. skupina: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Turecko

8. skupina: Portugalsko, Poľsko, Rumunsko, Izrael







Termíny kvalifikácie:



1. kolo: 6./7. novembra 2024

2. kolo: 9./10. novembra 2024

3. kolo: 12./12. marca 2025

4. kolo: 15./16. marca 2025

5. kolo: 7./8. mája 2025

6. kolo: 11. mája 2025