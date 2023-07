Slovenskí hádzanári sa v 1.fáze kvalifikácie MS 2025 stretnú s Kosovom

Žreb prvej fázy kvalifikácie MS 2025 (prvé zápasy 1./2. novembra, odvety 4./5. novembra 2023):



SLOVENSKO - Kosovo



Luxembursko - Izrael



Veľká Británia - Fínsko



Lotyšsko - Estónsko



Turecko - Taliansko











Viedeň 5. júla (TASR) - Slovenskí hádzanári sa v prvej fáze kvalifikácie MS 2025 stretnú s Kosovom. Rozhodol o tom stredajší žreb v sídle Európskej hádzanárskej federácie (EHF) vo Viedni. Slováci odohrajú prvý duel 1./2. novembra na domácej pôde, odveta sa bude hrať 4./5. novembra na palubovke súpera. Víťaz dvojzápasu si zabezpečí postup do prvého kola II. kvalifikačnej fázy.Slováci figurovali medzi nasadenými tímami, dostať mohli aj Lotyšsko, Taliansko, Luxembursko alebo Veľkú Britániu. Ak chcú zverenci trénera Fernanda Guricha postúpiť na svetový šampionát do Chorvátska, Dánska a Nórska (január 2025), musia prejsť až cez troch súperov. V prvom kole II. fázy sa v marci budúceho roka k pätici postupujúcich z prvej fázy pridajú Litva, Ukrajina a Belgicko. Štyri tímy sa z neho prebojujú do záverečného kola kvalifikácie, kde už bude v hre aj 18 z 21 účastníkov ME 2024. Z vyžrebovaných barážových dvojíc vzíde v máji jedenásť postupujúcich tímov na MS.Z európskych krajín má zatiaľ istú účasť na svetovom šampionáte v roku 2025 iba trojica organizátorov Chorvátsko, Dánsko, Nórsko, pribudnú k nim aj traja najlepší z ME 2024 v Nemecku.Slováci naposledy štartovali na MS v roku 2011 vo Švédsku, kde obsadili 17. miesto.