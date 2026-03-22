Slovenskí hádzanári sú napriek prehre s Ukrajinou vo finále baráže
Považská Bystrica 22. marca (TASR) - Slovenskí hádzanári postúpili do finále baráže o postup na MS 2027. V nedeľnej domácej odvete druhej fázy kvalifikácie im s Ukrajinou v Považskej Bystrici stačila aj tesná prehra 31:32, keďže v prvom dueli vyhrali 27:24. V polovici mája sa v dvojzápase o účasť na šampionáte stretnú so Severným Macedónskom.
Rozlúčku s reprezentačným dresom absolvoval v nedeľu vo veku 38 rokov dlhoročný kapitán národného tímu Ľubomír Ďuriš, ktorý v ňom debutoval v apríli 2011. Odchovanec Považskej Bystrice má za Slovensko na konte celkovo 119 zápasov a 203 gólov. K výhre v odvete nad Ukrajinou prispel tromi presnými zásahmi. Najlepším strelcom domáceho tímu bol rovnako ako v prvom dueli Juraj Briatka, tentoraz s ôsmimi gólmi.
Slováci si z prvého stretnutia na neutrálnej pôde v nemeckom Bensheime priniesli trojgólový náskok, ale o ten prišli už po desiatich minútach, keď Turčenko zvýšil na 7:4 pre hostí. Ukrajinci mali v úvode navrch, v bránke ich viackrát podržal brankár Novikov, v 20. minúte už viedli o päť gólov 14:9 a za tohto stavu boli postupujúcim tímom. Tréner Fernando Gurich reagoval oddychovým časom, ale jeho tím pôsobil najmä v defenzíve naďalej rozpačito a do kabín odchádzal s päťgólovým mankom.
Po prestávke Slováci vo vypredanej hale zlepšili hru, druhý polčas odštartovali trojgólovou šnúrou a po presnom zásahu Prokopa v 37. minúte na 20:22 opäť držali postupové karty v rukách. V bránke sa „chytil“ Konečný a kapitán Ďuriš v 41. minúte prvýkrát v zápase vyrovnal gólom na 23:23. Domáci pokračovali v koncentrovanej hre a Kravčák ich dostal v 51. minúte premiérovo v zápase do vedenia 27:26. Slováci síce v závere náskok neudržali, ale aj tesná prehra ich posunula ďalej. Barážové zápasy so Severným Macedónskom ich čakajú 13./14. a 16./17. mája, prvý zápas odohrajú na domácej pôde a odvetu u súpera.
Svetový šampionát bude od 13. do 31. januára 2027 v Nemecku. Z Európy už na turnaji majú istú účasť Nemecko ako organizátor, Dánsko ako obhajca titulu a ďalšie štyri tímy, ktoré na januárových ME skončili v prvej šestke - Chorvátsko, Island, Portugalsko a Švédsko. Doplnia ich víťazi desiatich barážových stretnutí. Slováci štartovali na MS v ére samostatnosti doteraz iba dvakrát - v rokoch 2009 a 2011.
odveta druhej fázy kvalifikácie MS 2027 hádzanárov:
Slovensko - Ukrajina 31:32 (15:20)
Zostava a góly SR: Žernovič, Konečný - Dopjera, Prokop 5, Ďuriš 3, Petržela, Smetánka 4, Briatka 8/4, L. Urban 1, Potisk 1, Fenár 3, Péchy, Kravčák 3, Féder, Štefina, Macháč 3. Najviac gólov Ukrajiny: Turčenko 8/1, Onufrijenko a Savčuk po 5
Rozhodovali: Pavičevič, Ražnatovič (obaja ČH), vylúčenia: 4:4, 7m hody: 5/4 - 2/1, 1400 divákov (vypredané)
/prvý zápas: 27:24, postúpilo Slovensko)
Hlasy po zápase /zdroj: Sport TV, TASR/:
Fernando Gurich, tréner SR: „Bolo to veľmi náročné v oboch zápasoch. Dnes sme nezačali dobre v obrane, v prvom polčase sme dostali až dvadsať gólov, čo sa nám nezvykne stávať. V druhom sme to však zvládli a chlapci v ňom urobili naozaj fantastickú robotu.“
Ľubomír Ďuriš, kapitán SR o rozlúčke s národným tímom: „Spomienky na reprezentáciu sú krásne, pretože som to tu vždy miloval a budem chalanov podporovať aj naďalej. Reprezentácia je špeciálna a som rád, že som v nej tak dlho vydržal. Veľmi si vážim, že som mohol odohrať v najcennejšom drese viac ako sto zápasov. Reprezentácia pre mňa vždy veľa znamenala a z každého zrazu mám nejaké spomienky, ktoré si navždy uchovám.“
Juraj Briatka, najlepší strelec SR: „V prvom polčase sme mali stred obrany veľmi zlý, dostávali sme góly z odrazených lôpt a v útoku sme sa nevedeli dostatočne presadiť. V prvom dejstve to vyzeralo katastrofálne, súper v tom čase postupoval a v prestávke sme si povedali, že to tak nemôže pokračovať najmä pred domácimi fanúšikmi. Zlepšili sme sa, kapitán nás v rozlúčkovom zápase potiahol. Napokon sme to ubojovali. Škoda, že sme nevyhrali, to ma kvôli nemu mrzí. Ráta sa aj tesná prehra, pretože sme postúpili. Severné Macedónsko bude vo finále baráže favorit, my sa musíme zodpovedne pripraviť a zabojovať. Takýto výkon tam nebude stačiť.“
Michal Martin Konečný, brankár SR: „Chytalo sa mi dnes super, pred takouto kulisou sa vždy hrá výborne. Chalani mi pomohli a mal som aj šťastie, keď tam popadali nejaké tyčky. V druhom polčase sme sa veľmi zlepšili v obrane, hrali sme rýchlejšie a potom sa hneď inak hrá. Chvalabohu, že sme to dotiahli k postupu.“
