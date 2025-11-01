Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 1. november 2025Meniny má Denisa a Denis
< sekcia Šport

Slovenskí hádzanári vyhrali na Karpatskom pohári nad Ukrajinou 32:31

.
Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

Streleckým lídrom Slovákov bol s deviatimi gólmi Martin Potisk.

Autor TASR
Baia Mare 1. novembra (TASR) - Slovenskí hádzanári zaznamenali na turnaji o Karpatský pohár prvé víťazstvo. V rumunskom Baia Mare zvíťazili nad Ukrajinou 32:31. Na podujatí ich čaká ešte jedno vystúpenie, v nedeľu 2. novembra o 13.00 h nastúpia proti domácej reprezentácii.

Prvý polčas priniesol časté zmeny vedenia, Ukrajine patril záver, keď vďaka úseku 5:2 išla na polčasovú prestávku za stavu 18:16. V druhom polčase slovenský kolektív zmazal manko a napokon sa mu podaril obrat, keď Ukrajine nedovolil v záverečných takmer štyroch minútach skórovať. O víťazný presný zásah sa postaral necelých 90 sekúnd pred koncom Adam Dopjera.

Streleckým lídrom Slovákov bol s deviatimi gólmi Martin Potisk. Pre zverencov trénera Fernanda Guricha je turnaj súčasťou prípravy na marcovú druhú fázu kvalifikácie MS 2027.



Karpatský pohár (Baia Mare/Rum.):

Ukrajina - SLOVENSKO 31:32 (18:16)

najviac gólov - Ukrajina: Artemenko 6, Čerkasčenko 5/2, Bliznjuk 5/3

zostava a góly Slovenska: Mitošinka, Bako - Briatka, Potisk 9/2, Petryčenko 3, Fenár 3/1, Kravčák 3, Petržela 1, Feder, Jurkovič 4, Dopjera 3, Mitaľ 2, Štefina 2, Moravčík, Jankovič 1, Bako, Obulaný, Ratkovský 1. vylúčenia: 4:7, 7 m hody: 4/3 - 4/3.




ďalší program turnaja

sobota 1. novembra:

16.30 Rumunsko - Gruzínsko


nedeľa 2. novembra:

13.30 Gruzínsko - Ukrajina

16.30 Rumunsko - SLOVENSKO
.

Neprehliadnite

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal november?

Prezident: Martinská deklarácia bola zásadným postojom Slovákov

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne