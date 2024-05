Slovenskí hádzanári vyhrali úvodný zápas v Poľsku 29:28

Kvalifikácia MS 2025, 1. kolo II. fázy:



Poľsko - SLOVENSKO 28:29 (15:16)



Zostava a góly SR: Žernovič, Čupryna - Briatka 11, Hlinka 1, Smetánka 1, Urban 3, Kucsera, Macháč 5, Fenár 1, Kravcák, Prokop 1, Ďuriš 4, Tóth, Mitaľ, Moravčík, Mišových 2, najviac gólov Poľska: Syprzak 11, Szyszko a Papina po 5



rozhodovali: Cacador, Nicolau (obaja Port.), 7m hody: 5/4 - 4/4, vylúčení na 2 min: 5:6



Hlas po zápase /zdroj: slovakhandball.sk/:



Pavol Polakovič, asistent trénera SR: "Vedeli sme, akú majú Poliaci silu. Snažili sme sa do toho vhupnúť hneď od začiatku v obrane i útoku. Potrebovali sme dostať ich vysokú obranu do pohybu a presadzovať sa cez oblúky. Hrali sme zodpovedne a počkali sme si na vyložené šance. Škoda pasáže v prvom polčase, keď sme sa trochu opustili v obrane. Vynikajúco chytal Igor Čupryna, uhrali sme jednogólové víťazstvo, môžeme byť iba spokojní."

Gdansk 9. mája (TASR) - Slovenskí hádzanári zvíťazili vo štvrtkovom stretnutí druhého kola II. fázy kvalifikácie MS 2025 na palubovke Poľska 29:28. V pozícii favorita boli pritom domáci, Slovákov výrazne potiahli Juraj Briatka a Ľubomír Ďuriš. Odveta je na programe v nedeľu o 17.30 h v Topoľčanoch. Úspešnejší tím z dvojzápasu postúpi na budúcoročné MS v Chorvátsku, Dánsku a Nórsku (14. januára - 2. februára).Slováci vyradili v prvej kvalifikačnej fáze Kosovo po výsledkoch 33:23 doma a 25:28 vonku. Nasledovali víťazstvá 26:25 a 26:24 nad Izraelom. Okrem organizátorov Chorvátska, Dánska a Nórska majú z európskych tímov už istú účasť na MS 2025 aj semifinalisti tohtoročných ME Francúzsko, Nemecko a Švédsko. O zvyšných 11 kontinentálnych miestenkách sa rozhodne v baráži.Slováci boli naposledy na svetovom šampionáte pred trinástimi rokmi a skončili na 17. mieste. Dva roky predtým obsadili vo svojej premiére na tomto fóre desiatu priečku.Slováci išli do zápasu bez streleckých ťahúňov Hniďáka a Potiska, no súpera prekvapili hneď v úvode. Ako prvý skóroval Smetánka a jeho tím sa dostal postupne do trojgólového náskoku 4:1. Domáci vyrovnali v sedemnástej minúte, chytili rytmus a Slováci neskórovali dlhých sedem minút. Zmenili výraz hry a predĺžili prihrávky, na čo reagoval tréner Gurich oddychovým časom. Pred polčasom ich viackrát podržal Čupryna a po dvoch brejkoch išli naspäť do vedenia. Úvodné dejstvo ukončili za stavu 16:15 po úspešnej sedmičke Briatku.Do druhého dejstva mali Poliaci lepší vstup, dokázali so súperom držať tempo. Držali ho zhruba desať minút a Slováci sa začali za stavu 21:21 opäť vzďaľovať. Cez obranu súpera opakovane prenikali napriek trom pravorukým spojkám, ktoré im brali možnosť na väčšie variácie. Ťahal ich najmä Ďuriš, ktorý mal okrem samotných gólov aj niekoľko dôležitých asistencií. na druhej strane ťahal mužstvo Syprzak a troma gólmi v priebehu šiestich minút prispel k navráteniu nerozhodného stavu. Päť minút pred koncom si vzal Gurich oddychový čas, po ňom prišla slovenská presilovka a gól na 27:26. Dôležitý zákrok následne vytiahol Čupryna a jeho tím skóroval aj v oslabení. Poliakom nepomohol minútu pred koncom oddychový čas a ich súper udržal tesný náskok.