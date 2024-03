Slovenskí hádzanári zdolali Izrael a idú do odvety s tesným náskokom

Kvalifikácia MS 2025, 1. kolo II. fázy:



SLOVENSKO - Izrael 26:25 (14:16)



Zostava a góly SR: Žernovič, Čupryna - Briatka 2, Kucsera, Macháč, Potisk 6, Fenár 3, Hniďák 5, Kravčák 1, Ďuriš 3, Tóth, Mitaľ 2, Moravčík, Smetánka 1, Urban 3, Mišových



Najviac gólov Izraela: Bodenheimer 5, Sarfati, Nizri, Segal všetci po 4, rozhodovali: Božinovski, Načevski (obaja Sev. Mac.), TH: 0/0 - 2/1, vylúčení na 2 min: 0:1, ŽK: 1:0, 2100 divákov



hlasy aktérov /zdroj: TASR/:



Rastislav Jedinák, asistent trénera SR: "Myslím si, že sme v obrane aj v útoku veľmi dobre vstúpili do zápasu. Mali sme momenty, keď sme získali v spolupráci s brankárom množstvo lôpt. Potom prišla hluchšia fáza, striedalo sa zahadzovanie príležitostí s technickými chybami. Dostali sme súpera do hry a potom sme sa ťažko štartovali. Chalani to však v druhom polčase nevzdali a aj vďaka zlepšenej obrane duel otočili."



Ľubomír Ďuriš, kapitán SR: "Zápas bol ťažký, Izrael je kvalitné mužstvo. Škoda nepremenených šancí, ktorých sme mali dosť. Začiatok bol výborný, potom sme trochu poľavili. V závere sme zabojovali čo to dalo a zvíťazili, no stále nemáme nič vyhraté."



Marek Hniďák, reprezentant SR: "Bol to náročný zápas, raz sme ťahali my, raz súper. Myslím si, že v záverečnej desaťminútovke sme boli jednoznačne lepší. Z tohto pohľadu je škoda, že sme zvíťazili iba o gól. Na konci sme zahodili veľa vyložených šancí, mohlo to byť o viac, no je to dobrá východisková pozícia do odvety."









Topoľčany 15. marca (TASR) - Slovenskí hádzanári zvíťazili v piatkovom stretnutí prvého kola II. fázy kvalifikácie MS 2025 v Topoľčanoch nad Izraelom 26:25. Odveta je na programe v nedeľu od 14.00 h opäť na palubovke v Topoľčanoch. Úspešnejší tím nastúpi v májovej baráži proti Poľsku.Slováci vyradili v prvej kvalifikačnej fáze Kosovo po výsledkoch 33:23 doma a 25:28 vonku, Izrael si poradil s Luxemburskom (28:31, 35:27). Okrem organizátorov Chorvátska, Dánska a Nórska majú už z európskych tímov istú účasť na MS 2025 aj semifinalisti tohtoročných ME Francúzsko, Nemecko a Švédsko. O zvyšných 11 kontinentálnych miestenkách sa rozhodne v baráži. Slováci naposledy štartovali na MS v roku 2011 vo Švédsku, kde obsadili 17. miesto.Slováci vstúpili do stretnutia výborne, keď po šiestich minútach viedli už 5:1. Následne však rozbehnutých domácich pribrzdil oddychový čas Izraelu, ktorý hosťujúcemu družstvu výrazne pomohol. Izraelčania dokázali zmazať manko, no najmä zlepšili hru v defenzíve. Slováci sa ťažko presadzovali, robili chyby a v priebehu ôsmich minút skórovali iba raz. Výsledkom toho bolo, že Izrael v 20. minúte otočil stav vo svoj prospech a po prvom dejstve viedol 16:14.Izraelčania hrozili najmä z akcií na pivota, čo Slováci viackrát neubránili. Slováci sa 12 minút pred koncom riadneho hracieho času ujali vedenia, no netrvalo dlho a Izrael odskočil o dva presné zásahy. Slovenský výber však dokázal zmobilizovať sily a v závere aj vďaka výborným zákrokom Čuprynu o gól zvíťazil.